Nuevo volantazo mediático de la UD Ibiza

La UD Ibiza de Amadeo Salvo no estaría donde está sin las decisiones estratégicas que ha venido adoptando el club desde su nacimiento en 2015 en categoría Regional. Más allá del músculo económico que ha permitido contar con escuadras punteras en las categorías en las que ha militado, cada volantazo del empresario valenciano ha servido para encontrar una nueva ruta que mejorase el posicionamiento y los resultados de una entidad que no descansará hasta cumplir con su vieja amenaza de escalar hasta lo más alto del fútbol nacional (el conocido lema celeste ‘climbing to the top’). Y con ese propósito llega al banquillo Paco Jémez, un entrenador mediático y con carisma que a buen seguro va a acaparar más minutos y páginas en medios nacionales que el bueno (y sosaina) de Juan Carlos Carcedo. Además, la personalidad y el amplio bagaje del técnico canario, junto a su decidida apuesta por un fútbol de ataque, engancharán a nuevos aficionados ahora que se ha reabierto la campaña de abonos de cara a la segunda vuelta (y a la Noche de Reyes). Qué mejor regalo para los amantes del deporte rey en la isla que una cita quincenal con el fútbol profesional, adornada ahora también con un técnico garboso y sin pelos en la lengua.