A en Trapero li han fet un ERO

Al major Trapero li han fet un ERO. Normal, ell s’ho ha buscat. Si una cosa està mal vista a Catalunya, és la bona educació. Rebre el rei i saludar-lo, com a cap dels Mossos, en lloc de fer-li un calb, és motiu de destitució. Si hagués ensenyat el cul a sa majestat en lloc de saludar-lo militarment, avui continuaria en el seu càrrec, amb més medalles al pit que un general soviètic. Insultar, deixar la gent plantada, humiliar... El que es porta és la mala educació, encara que perjudiqui els catalans, què dic, millor si els perjudica, així podem donar les culpes de la nostra regressió a Madrid. És increïble que en Trapero, amb tot el que aquest home ha de saber d’investigació, amb els contactes que ha de tenir, desconegués cosa tan senzilla.

Declarar que ell és aquí per a complir i fer complir la llei, i que si és necessari detindrà el mateix president del governet, tampoc puntua gaire a l’hora de ser cap policial a Catalunya. En una regió on membres del governet sostenen sense un bri de vergonya que una cosa anomenada «mandat popular» anul·la qualsevol llei, un cap policial ha d’ignorar els jutges i el codi penal i sotmetre’s al que li diguin els de dalt. Si més no, un cap policial que pretengui continuar sent-ho.

I tanmateix, aquest compromís amb la llei, tot i ser gravíssim, no ho és tant com la bona educació. Capaç és el policia Trapero de respondre en castellà quan li pregunten en aquesta llengua, en lloc de negar-s’hi com tot un conseller d’Educació, valgui l’oxímoron. O d’acceptar la invitació de Seat i visitar la seva fàbrica. O d’assistir a funerals sense que importi la ideologia del difunt. Aquestes coses cal evitar-les, hem de deixar clar que en la política catalana, la urbanitat va passar a millor vida alhora que la decència i l’honestedat. Es comença seguint les més elementals normes de cortesia, i s’acaba reconeixent que la base de la democràcia és el respecte a la llei. I arribats a aquest punt, a veure com ho fem per a continuar enganyant els llacistes.

Prengui nota el nou cap dels Mossos si pretén durar en el càrrec. Mengi amb els dits, xarrupi’s els mocs en públic, refregui’s l’entrecuix en els actes oficials i roti quan parli qualsevol càrrec del govern espanyol. I al rei, un calb, faci’m cas. Així representarà fidelment a Catalunya.