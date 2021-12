Ses Salines, 20 años de desidia

«La posible declaración de parque natural al paraje de las Salinas supondría un gravísimo peligro para las aeronaves por el crecimiento de la fauna», alertaba el director coronel jefe del aeropuerto de Ibiza en 1982, según reveló el entonces senador Abel Matutes, quien por su parte añadía que, de prosperar esa ley, incluso «podría darse orden de cerrar» el aeródromo por la «intensificación» de las aves. Hoy esas palabras mueven a risa, agridulce. Veinte años después de la gran victoria que supuso para la sociedad pitiusa la protección del humedal, donde se quisieron habilitar 20.000 plazas vacacionales, ses Salines, al menos la parte ibicenca, se ha convertido en una caricatura de parque natural. Decenas de miles de barcos fondean en sus aguas, también sobre posidonia. Los vertidos se suceden. Hay épocas en que se concentran más de 6.000 vehículos diarios. Los tendidos que deberían llevar una década soterrados matan flamencos. Las dunas son pisoteadas sin reparo. La basura se cuenta por toneladas. Caducan expedientes por obras ilegales. Los ‘quioscos’ amnistiados con la inestimable ayuda de ‘Agustinet’ no dejan de expandirse, amueblando la costa de hamacas y decibelios. La masificación descontrolada hiere y degrada el ecosistema cada verano un poco más... No me extraña lo poco que se ha celebrado el 20 aniversario, el día 19, de la declaración de Parque Natural, porque hasta hoy las mismas instituciones que tienen el deber de protegerlo han sido mucho más activas en favorecer su explotación turística que en salvaguardar su futuro. Ellas también cumplen dos décadas, de vergonzosa desidia.