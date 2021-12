Semáforo no, Ómicron sí

Desconozco querido lector si a esta hora temprana de un 22 de diciembre es usted rico o mantiene, como yo, la ilusión de serlo, hasta el 6 de enero en el sorteo del Niño. Lo que es rigurosamente cierto es que en Formentera hemos interrumpido el servicio de semáforo. Los obreros del ‘cable’ se han dado unas vacaciones y el semáforo está en el almacén de forma provisional esperando volver a sus funciones reguladoras pasadas las fiestas. Te echaremos de menos porque ya nos habíamos acostumbrado a ese rojo, verde y amarillo que cantaba Sabina y que nos resignaba a unos minutos de introspección individual hasta que alguien gritaba en nuestra imaginación un ‘adelante’ perturbador de la tranquilidad de nuestros pensamientos más íntimos. Un semáforo que a pesar del freno a nuestra velocidad de crucero (no más de 70, como marca la ley) nos igualaba de forma temporal a los vecinos de isla e incluso nos daba cierto pedigrí peninsular ¿no les parece? Sea como fuere estará ahí de nuevo con o sin restricciones a la movilidad de los amenazados por ómicron. Decirles, que este último invitado (que pesado está) no respeta las mínimas normas de educación en estos casos, que pasa por no estar en casa de otros más allá de tres días y dos noches. En dos semanas escasas desde que apareció su nombre en los medios de comunicación, se ha convertido en una pesadilla que ha puesto patas arriba las previsiones de unas Navidades como antes de ayer, con sus cenas y posterior ‘barra libre’ de las reuniones de empresa, de amigos del cole, de la mili o del cámping cuando solo bebíamos gaseosa (ahora ya tenemos apartamento en Torrevieja).

Lo que es peor se está cargando a dos días vista la Nochebuena y la Navidad en familia o los canelones de San Esteban. Al que estás preparando, le ha sucedido el ¿qué piensas, cenamos toda la familia o como el año pasado, cada mochuelo a su olivo? A esta última cuestión la sucede una respuesta ambigua para traspasar la responsabilidad al siguiente, ‘lo que diga la mayoría’ y vuelta a la casilla de salida. Con la que está cayendo en cada una de las familias de este país y las farmacias sin una prueba de antígenos que llevarse a la boca o a la nariz. Ya ni siquiera puedes comprar en la reventa, simplemente ‘no hay’. Inaudito, casi está pasando como con el papel higiénico allá por las calendas de marzo del año I del Covid. ¿Recuerdan?