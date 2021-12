Parlar de la salsa de Nadal eivissenca, no és tan sols referir-nos a una de les postres més especials i autèntiques de la nostra gastronomia nadalenca (que ho és), sinó que és un viatge nostàlgic als nadals d’un altre temps, a les nostres cases, pageses o vileres, en les quals es reunia tota la família en unes entranyables vetlades sense pantalles, sense connexions, sense artificis, sense interferències, que ens permetien sentir-nos formant part d’un fet especial, d’una vertadera connexió familiar. Una família que s’ajuntava per treballar en equip, i en la qual participàvem tots els membres, grossos i petits. El resultat d’aquelles llargues vetlades, no tardaria massa a donar com a resultat els seus fruits, una salsa de Nadal, la de casa, la nostra. No n’hi havia dues iguals.

El secret d’aquest brou mil·lenari, d’aquest or molt, està en uns ingredients, una matèria primera autòctona i del temps. Els vileros anàvem a comprar les ametlles; pollastre, gallina o bestiar (segons els gustos de cada casa) amb què es feia el brou; els ous; sucre o mel, segons els gustos, i les espècies com pebre, clau, totespècia, canyella i safrà. La mescla d’uns ingredients dels quals, així enumerats, no sembla que s’hi pugui treure res de bo. Una recepta que va necessitar de milers d’anys per perfeccionar-se, per arrodonir-se, per acabar convertint-se en una delicatessen, un menjar dels déus. Això sí, no apta per a tots els paladars, i més si no són autoctons, que no hagin pogut entrenar, d’infants, les seues papil·les gustatives amb tan apreciat tresor.

Els preparatius començaven alhora que la decoració nadalenca de la casa. Mentre uns treien les capses de garlandes i les boles nadalenques per decorar l’arbre i les figuretes del pessebre, els altres, enredolats a la taula del saló o del menjador, començaven la trencada d’ametlles. Per fer una olla de salsa per a totes les festes, es necessitaven més de dos quilos d’ametlles esclovades. Després s’escaldaven i es deixaven preparades per torrar-les al forn. Ja torrades, les havíem de capolar, passant-les pel molinet del qual sortien els fins macarrons d’ametlla torrada. Aquesta era la feina més entretenguda, ja que s’havien de donar dues o tres passades per aconseguir una pasta fina. A punt tots els ingredients, entrava la sàvia mà de la cuinera. Sa mamà mesclava amb mestria, remenant lentament, sempre en el sentit de les agulles del rellotge -que sinó es pot triar!!, ens deia ma mare. L’ordre en la mescla dels ingredients, les mesures ajustades de sucre, sal i espècies era el que podia fer triomfar o fracassar l’alquímia d’aquest beuratge.

Lentament, exercitant una virtut que escasseja en els nostres dies. Ara tot ha de ser ràpid i immediat: el menjar, la música, els resultats empresarials, la navegació, el sexe, les relacions, les converses, les lectures, el plaer... No hi ha temps per assaborir el camí, els prolegòmens, el temps necessari per aprendre, construir i gaudir del viatge, de la vida.

A poc a poc, cerimoniosament, amb una cullera de fusta, aquell apreciat líquid anava agafant consistència, mentre feia voltes i voltes durant més d’una hora sense aturar, lentament, la penetrant aroma que destil·lava, omplia tota la casa d’un vapor especiat, fent-nos viatjar en el temps a la Madina Yabisa, on es devia preparar un beuratge de semblants característiques.

Tot estava a punt per tastar-la. Prèviament havíem baixat a can Vadell o a can Puvil a buscar un bescuit de Nadal i servida a taula amb una tassa d’esmorzar, un trosset de bescuit, ben calenta i se’ns tancaven els ulls de l’emoció per poder paladejar aquell preuat líquid d’una textura granulosa que impregnava tots els nostres sentits fins arribar al paladar on es produïa l’explosió del seu intens i únic sabor.

En un món desquiciat i globalitzat com és l’actual, que intenta despersonalitzar-nos, alienar-nos, robar-nos les nostres arrels per així imposar-nos els seus dictats culturals, polítics i socials (moda, gastronomia, festivitats, costums socials). Que pretén convertir-nos en un ramat de bestiar dòcil. Un món en el qual, com deia en Serrat ja fa més de quaranta anys, «las manzanas no huelen/que nadie conoce al vecino/que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, (...) que la tierra cayó en manos de unos locos con carnet, (...) que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada...». En aquest món, més que mai, necessitam la nostra salsa de Nadal i el que representa: una forma de viure, uns costums, una cultura que no hem de deixar-nos robar.

I perquè no em pasi allò del capellà de sant Josep que aquell any, després d’anunciar als seus feligresos que, a ell, el flaó li agradava sense herbasana, es va quedar sense flaó i que l’any següent per si de cas es va dirigir al parroquians: «Que sapigueu que a mi, els flaons, m’agraden amb herbasana o sense!», la salsa de Nadal, a mi, m’agrada amb mel i sense mel! Queda dit.