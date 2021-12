llama la atención

El repunte de casos de covid que están sufriendo las Pitiusas (y el resto del mundo) en esta sexta ola. Pese a la elevada incidencia y el gran número de casos, con cifras similares a las de julio y septiembre, las hospitalizaciones no están creciendo mucho y Can Misses no se ha visto obligado todavía a ampliar espacios. Las fiestas van a ser una prueba de fuego para comprobar la eficacia de la vacuna (ya se están inoculando terceras dosis a los mayores de 50) y si los pacientes graves son menos que hace unos meses. Pero eso podrá constatarse a partir de enero.

Los cambios continuos de las políticas de las aerolíneas sobre el equipaje de mano con el que un viajero puede volar. Cada vez es más habitual que viajar con una maleta pequeña no salga gratis o que, incluso, no sirva para agilizar la salida del aeropuerto, ya que en numerosas ocasiones este equipaje más ligero acaba también en la bodega del avión. Algunas sentencias judiciales ya comienzan a cuestionar estos continuos cambios de criterio de las compañías.