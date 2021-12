Baile de riesgo

El pasado sábado, la policía desalojó a más de 2000 menores de edad en una discoteca de Sevilla que no cumplía las medidas de seguridad. ¿El caso es una excepción? Probablemente. Pero no en el incumplimiento de normas, sino en la respuesta policial. Basta con revisar el domingo los ‘stories’ de Instagram (contenidos que desaparecen en 24 horas) de dos grandes discotecas de Mataró para constatar que la distancia y las mascarillas no están ni se las espera entre la multitud que baila. En pleno incremento del virus, a las puertas de unas fiestas que reunirá a las familias, esos vídeos son compartidos por las propias empresas. Sin ápice de vergüenza ni de preocupación. Sin complejos. Exhibiendo una actividad de elevada peligrosidad. ¿Qué poderosas razones hay para tanta impunidad?

Mientras, en los teatros, como en tantos espacios culturales, las medidas de seguridad se siguen a rajatabla. Del mismo modo que se han estado comportando durante toda pandemia. Si la evolución del virus vuelve a requerir restricciones, ¿será premiada la responsabilidad o volverán a pagar justos por pecadores? ¿Será, de nuevo, la cultura sacrificada para que el ocio nocturno no intensifique sus reproches y sus presiones?