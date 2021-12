Uno de los nuestros

Una de las noticias de calado que se han producido en las Pitiusas estos últimos años ha sido, sin duda, la reciente ordenación de Vicent Ribas Prats como obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera. No tanto porque finalmente se haya cubierto la plaza vacante dejada hace casi dos años por el valenciano Vicente Juan Segura, sino por ser el segundo prelado ibicenco desde que se fundó la diócesis, en 1782, y desembarcó en la isla el aragonés Manuel Abad y Lasierra, transformando nuestra geografía social al establecer parroquias en territorios aislados que dieron lugar a nuevos pueblos.

Hasta ahora habían manejado las riendas de la Iglesia pitiusa aragoneses, catalanes, asturianos, castellanos, mallorquines y sobre todo valencianos, pero únicamente un ibicenco había estado al frente: Antoni Cardona Riera, el Bisbe Frit. Inició su mandato en 1935 y le tocó lidiar con las terribles circunstancias de la Guerra Civil española, teniendo que reconstruir iglesias y altares, y sobre todo ejercer el ministerio en una sociedad de vencedores y vencidos, salpicada de venganzas y rencores. Su mayor logro, según Isidor Macabich, fue recuperar, en 1950, la diócesis pitiusa con plenos poderes, ya que había sido relegada a gobierno de vicarios capitulares a mediados del siglo XIX y reconvertida en Administración Apostólica a partir de 1927.

Vicent Ribas Prats ha ascendido a obispo en una coyuntura no tan dramática, pero sí más tormentosa que la que se encontraron sus predecesores, con una pandemia mundial que de momento no tiene visos de extinguirse, tras una crisis reputacional de la Iglesia derivada de las acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote y, sobre todo, por el drástico recorte en la calidad de vida de los residentes y el notable incremento en los indicadores de pobreza y conflictividad social.

El nuevo obispo se crió en Sant Antoni, aunque sus padres procedían de Sant Josep, hacían parte de su vida en este pueblo y Ribas incluso fue miembro de su colla de ball pagès durante años, cuando Vicent Torres Font ejercía como párroco. Don Vicent dejó una huella imborrable entre sus feligreses, pero también en el resto de la sociedad, por su humanidad e interés por los jóvenes. Prestaba auxilio a quien lo necesitara, sin preguntar por el dios al que rezara. Imagino que el carácter y la personalidad de este cura, fallecido en 2016, también calaron en el nuevo prelado.

A través de las palabras que pronunció en el Recinto Ferial, frente a los más de dos mil ibicencos que acudieron a su ordenación, el pasado 4 de diciembre, se traslucieron algunos rasgos de esta línea de pensamiento, al manifestar que caminaría junto a las personas que viven la fe, pero también al lado de todos los demás. Los obispos no siempre se pronuncian en estos términos cuando son ascendidos. Ribas conoce al dedillo la sociedad ibicenca. Además de los entornos donde ha crecido, ha estado al frente de las iglesias de Sant Miquel, Sant Mateu, Santa Gertrudis y Santa Eulària, y también ha ejercido como administrador diocesano, dejando un hondo recuerdo en todos estos lugares. Maneja las particularidades de cada municipio, cada problema y cada urgencia. A diferencia de los últimos obispos valencianos, cuya marcha en algún caso incluso era esperada, no tiene que ponerse al día para tomar decisiones.

Todos los pitiusos entenderemos que su prioridad sea la Iglesia, pero dado que parte con la ventaja de saberse de memoria la logística eclesiástica y los entramados sociales y políticos, cabe pedirle también que alimente otra inquietud. Las Pitiusas requieren de un intermediario entre políticos y movimientos sociales, alguien respetado y valorado por los ciudadanos que ejerza de mediador en los asuntos más imprescindibles y estratégicos. Éstos, a menudo se ralentizan o incluso paralizan, al ser utilizados como arma arrojadiza para obtener un rédito electoral. Alguien, en definitiva, que contribuya a que no se convierta en elemento de confrontación la construcción de un albergue para los desamparados o la expulsión de docenas de familias de un edificio a las que, estando o no en ruina, no se les proporciona una solución para restaurar sus hogares. Incluso un obispo que ayude a crear conciencia de la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza, para que Ibiza recupere parte de la calidad de vida perdida y se reduzca la pobreza.

Esta labor de intermediación, que además requiere discreción y altas dosis de paciencia, no es tarea fácil. Sin embargo, hoy por hoy, no parece que pueda haber una persona más adecuada para ello que “uno de los nuestros”, como le definían algunos feligreses en el Recinto Ferial. De momento, solo cabe darle la enhorabuena y desearle mucha salud, fuerza y los mayores éxitos, pues los suyos serán los de todos.

@xescuprats