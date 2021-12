El tremendo relato vital de Mercedes Hidalgo, quien a pesar de haber superado un cáncer tiene que enfrentarse ahora a sus secuelas sociales y económicas. Fue diagnosticada de cáncer de mama hace poco más de un año y ahora, con 62, tiene ante sí innumerables problemas: no puede trabajar, por lo que no tiene ingresos y tampoco puede hacer frente al pago del alquiler de una vivienda en Ibiza. El tratamiento la obligó a dejar el trabajo y tuvo que abandonar su casa al no poder hacer frente a los gastos. Ahora vive sin prestación por desempleo, con depresión, falta de motivación y viviendo en el piso que comparte su hija... Con una ayuda de 600 euros para 400 por una habitación.

Que la conselleria de Salud tenga que amenazar con la suspensión durante seis años a los sanitarios que no se sometan a los controles contra el covid o no dispongan del certificado de la pauta completa de vacunación. Habrá un régimen disciplinario específico para los sanitarios que incumplan de forma esporádica con la PCR.