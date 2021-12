Una vez más, esperanza

Cuando me dispongo a escribir estas líneas, sábado por la mañana, se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Tenemos diferentes cofradías en nuestra isla de Ibiza que tienen a la Esperanza como titular. A ella, junto a todas aquellas mujeres que llevan por nombre Esperanza, homenajeamos.

Pero a la vez, cuando escribo, pienso y siento la palabra Esperanza me viene una sensación extraña. Puede ser por todas las situaciones que nos envuelven, porque vivimos un tiempo en el que la esperanza se diluye. En el que ves cómo nos quejamos mucho y fácilmente nos desanimamos.

En tiempos más difíciles nuestros antepasados han sido fuertes porque no han perdido la esperanza. Esta es por lo menos mi sensación. No hay que perder nunca la esperanza. Sé que es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. De manera muy especial cuando has perdido tu casa, tu hogar, cuando has perdido un ser querido, cuando por el maldito coronavirus has visto de nuevo que tus planes se desmoronan… Cuando una vez más te ves con la necesidad de volver a pedir alimentos en Cáritas o en cualquier otra institución, cuando ves que una vez más todas las promesas humanas que te han realizado por un trabajo, o por una oportunidad de encontrar un techo, son incumplidas.

Tiempo de esperanza. Puede parecer que para qué esperar, si total, al final va a ser lo mismo. Pero no es cierto, primero porque esta fiesta, en una semana, para la que nos preparamos, la Navidad, justamente quiere llenarte de esperanza. Una vez más recordar que en medio de la oscuridad sigue brillando una luz, la Luz del Salvador.

Una vez más, en medio de cantos y de tristezas, de logros y fracasos, una rayo de esperanza. La esperanza que no muere con el desmoronamiento de las cosas materiales, sino que continúa a pesar de todo lo que aparentemente, para los que han perdido la fe, ya no vale la pena seguir luchando.

Siempre vale la pena seguir luchando. En esto consiste la Navidad, en no darse por vencido, en seguir saliendo de los agujeros en los que a menudo nos metemos o nos meten, de los agujeros de los que, Él mismo, el Niño Dios, salió.