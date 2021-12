Una enfermedad como el cáncer te desbarata la vida por completo. Te obliga a dejar de trabajar para poder seguir los tratamientos, largos, demasiado largos en ocasiones. Te deja secuelas, algunas, como el linfedema, que son incompatibles con el trabajo que desempeñabas hasta entonces, o con tu propia profesión. Sin trabajo, no hay ingresos, y por tanto, no se puede pagar un alquiler. Quien no tiene un hogar propio ni una situación económica holgada se puede ver de un día para otro en la calle. Con su enfermedad y sus secuelas, agravadas por la desesperación y la depresión. Una situación que es aún peor en Ibiza, donde la falta de una red de recursos asistenciales (empezando por vivienda asequible) condena a la exclusión social a personas como Mercedes Hidalgo, que hoy cuenta su terrible historia en este diario. Es tal su desesperanza y su angustia que asegura que si llega a saber el calvario que la esperaba, habría preferido no operarse del tumor y dejar que la matara. Piensa en el suicidio tras superar un cáncer. Mercedes se pregunta quién la va a contratar. Tras conocer su situación, esta mujer debería recibir varias ofertas. Por favor, que alguien contrate a Mercedes. Que alguien le busque un piso que pueda pagar. Que alguien haga algo. Hoy es Mercedes. Mañana podemos ser tú o yo.