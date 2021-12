Los nervios de la marmota

La crisis sanitaria parece que nos ha vacunado contra el miedo. La noticia de la suspensión de la feria de turismo de Berlín, programada para marzo (si los alemanes anulan algo tan relevante a tres meses vista, ¡qué sabrán y qué estarán ocultando!) no ha provocado los ataques de ansiedad y terror que me esperaba. En los meses que transcurrieron entre la efímera temporada de 2020 y el verano ‘aceptable’ de este año, el sector turístico ha cursado un verdadero máster en templar los nervios. Después de todas las sorpresas negativas de entonces, de los anuncios catastrofistas y de las previsiones más pesimistas, que no haya feria en la capital germana nos parece una niñería. Como apunta con la sorna propia de alguien que las ha visto de todos los colores el director general de Turismo, Juan Miguel Costa, quien dice que esto es «como el día de la marmota», esa famosa película en la que un histriónico Bill Murray revive el mismo día una y otra vez. Los germanos ya no son tan importantes para Ibiza y Formentera y hay que buscar mercados alternativos. ¿Dónde? Pues en casa, claro. Hay que avisar a los primos del pueblo para que disfruten de nuestro mar y de la oferta de servicios que ayudaron a levantar sus vecinos. Y a verlas venir...