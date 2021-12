El frailecillo de Formentera

Se equivocó la paloma. / Se equivocaba. / Por ir al Norte, fue al Sur. / Creyó que el trigo era agua. / Se equivocaba. / […]»

La alada protagonista de este poema simbólico de Alberti no ha sido la única criatura en extraviarse en el cielo. También, hace poco, otro pájaro de aspecto aún más inocente, un frailecillo atlántico cualquiera, se trabucó con el rumbo y fue a parar con sus plumas y su pico a Formentera. Sí, un pelín lejos de sus latitudes en estas fechas del calendario, que no es sino en mar abierto, en las frías vastedades del Atlántico norte donde nosotros en cueros nos apagaríamos enseguida.

Pasó que se desorientó el animalito. A más de estar herido, parece. O que en el fondo deseaba conocer Formentera. Igual es todo un pionero que ensaya una nueva ruta migratoria para los de su especie. Es que las Pitiusas tiran mucho de las alas, empezando por las nuestras.

Aunque la evolución te haya hecho más listo que el hambre y te orientes con los campos magnéticos de la Tierra, como tantas aves y algún que otro yogui iluminado, cualquiera puede tener un despiste. Oye, yo mismo, sin ir más lejos, iba el otro a comer a Can Curreu y aparecí en Ca’n Pep. Si bien lo mío tuvo arreglo dándole cancha al Google Maps, lo de nuestro frailecillo tiene peor apaño. Y eso que no le habrá molestado cambiar los arenques de su dieta habitual por los mimos culinarios que a buen seguro le dispensa el veterinario que cuida de él ahora.

Los frailecillos son aves marinas adorables. Por su aspecto, despiertan toda nuestra simpatía. ¿Cómo no? Se te planta uno delante todo rechoncho él y cabezón, con su andar tambaleante mientras te observa curioso, y se te aflojan de inmediato esas expresiones ásperas del rostro que esconden al niño que aún llevas dentro. Y eso por no hablar de su vistoso pico naranja, por el que se le denomina también loro de mar. Es blanquinegro lo mismito que un pingüino pero en tamaño reducido, apenas más de un palmo de longitud y medio metro de envergadura. Como salido de un sueño infantil, parece irreal como un dibujo animado o un peluche, de tan entrañable que resulta. Despierta todas las hormonas protectoras habidas y por haber. Es verlo y querer regalarle tu regazo como refugio. Vamos, para presentárselo a tu gato y tu perro y tenerlo en casa de vacaciones como mascota unas semanas.

Es llamativo que los humanos solo sintamos una especial empatía y apego por aquellos animales cuya apariencia mejor obedezca a nuestras exigencias estéticas y cuya conducta mejor interaccione con nuestros resortes emocionales. Las criaturas que no logran esto las relegamos a otro horizonte alejado de nuestra comprensión. Como si fueran extraterrestres nacidos en nuestro planeta, por así decirlo. Qué injustos somos. Pero claro, animales como el frailecillo son los que nos roban el corazón.

Personalmente, supe de ellos en Islandia hace muchos años, uno de los lugares que más colonias de esta especie alberga. Los vi por miles en lo alto de sus acantilados más escarpados donde crían en verano. Allí los llaman ‘lundi’ en su lengua. Creo que fue la única palabra que logré aprender de ese enredado idioma durante mi estancia en aquel país, en el que cada vocablo es un arca de Noé de consonantes. Lo curioso es que fui a parar allí equivocadamente, por mi propia confusión mental en ese momento. De hecho yo había programado aquel verano un viaje a las Pitiusas. Mas un amigo me involucró en el suyo a Islandia y acabé cediendo por amistad, dando así de bruces en aquella alejada isla, con todo ese purgatorio de topónimos de pronunciación imposible para un europeo del sur acostumbrado a no sufrir luxaciones de mandíbula a cada palabra que articula.

Mi caso fue el inverso al del frailecillo de Formentera. Por eso me doy perfecta cuenta del tremendo drama de su desubicación. Él acabó en el sur y yo en el norte, comiendo arenques sin parar a precio de langosta. Su desajuste espacial fue idéntico al mío entonces. Yo había ido orquestando mis sentidos para la sensualidad luminosa de las Pitiusas y no para aquella soledad rebozada de lava. Una soledad que, sin embargo, me mitigaron estos benditos frailecillos tan llenos de vida, frágiles y resistentes a la vez. Cómo disfruté fotografiándolos (ni una foto bien, oye) sobre las cornisas de la roca en plena crianza de sus polluelos. Estos, dos semanas después de nacer, se sienten ya preparados para dar el gran salto (literal) de su emancipación. Levantan el vuelo para no regresar jamás. Lo hacen siempre en total oscuridad, lo que el escritor norteamericano Bruce McMillan llama ‘la noche de los frailecillos’. Es entonces cuando toca el instante de abandonar la seguridad del nido arrojándose al vacío, confiando en sus pequeñas alas, su única esperanza de vuelo. Van cayendo hasta lograr posarse, finalmente, sobre la superficie del mar. Ahí empieza su aventura. Y si no que se lo pregunten a nuestro frailecillo de Formentera.