Con Ñ de España

Me gusta mucho mi país, España. Con todas sus letras, ahí, entera; sobre todo con esa Ñ tan nuestra que nos complica el escribir en teclados extranjeros, pero que resulta imprescindible para decir el taco que vale de comodín para todo. Me gusta España, sí, y la quiero como quien adora a su perro sabiendo que es feo, algo cojo, y que aun así no lo cambiaría por ningún otro aunque fuera ganador de concursos de belleza, estilo y comportamiento siempre civilizado.

Imagino que una de las claves de este sentimiento es haber nacido en una comunidad autónoma (antes llamada región, que ya tengo una edad) siempre leal con el resto del país y que nunca ha pretendido que sus habitantes sean mejores ni que tengan más derechos o Historia que los demás. O llevar más de treinta años habitando en otra que tiene más oriundos viviendo fuera que dentro de sus límites, y que aún así se sienten tan extremeños como españoles. También influirá que nací en los estertores de una dictadura que casi todo el mundo parece haber vivido, sufrido y combatido aunque apenas tengan treinta años, y que se empeñan en recordar constantemente, como una losa que nos impide avanzar. Crecer disfrutando de la democracia, por mejorable que sea, es una ventaja que damos por hecho y que sin embargo no tienen millones de personas en el mundo. Haber viajado (tampoco soy Willy Fog, pero algo he visto) también sirve para ver cómo se vive en otras latitudes, y créanme, nosotros estamos bastante bien en comparación con la mayoría del planeta. Podría hablarles de la gastronomía maravillosa, yo que soy de buen comer y beber y que adoro ir a los mercados de nuestras ciudades y pueblos a ver y comprar los productos de esta tierra tan fecunda y tan poco valorada. O del clima, tan benigno como duro dependiendo de la zona en la que estés, pero siempre tan implacablemente español. Del arte, de los monumentos, de la gente trabajadora, de nuestro saber vivir… Me siento afortunada por leer, escribir, escuchar y hablar un idioma que conocen millones de personas y con el que puedo comunicarme y hacerme entender, que es para lo que existen las palabras; no para separar, segregar o apedrear, por más que algunos hagan de ello un arma arrojadiza que únicamente sirve para justificar sueldos, sillones, prebendas, resentimientos y adolescencias mal resueltas. Pero no, no estoy ciega a todo lo que se puede mejorar, o cambiar completamente. Lo que ocurre es que nos noto cada vez más radicales en nuestras posiciones, quizás porque nunca llegamos a imaginar que en algún momento hubiera que defender con vehemencia cosas tan lógicas como la propiedad privada, el derecho a ser educado en el idioma que elijas, una justicia independiente, unos dirigentes honrados que cumplen lo que dicen… y porque me parece cateto y provinciano estudiar solo los ríos que pasan por tu comunidad o sólo la parte de la Historia (falseada, además) que pretende justificar onanistas desvaríos independentistas. Y no puedo dejar de expresar mi tristeza y desprecio enorme hacia quien se manifiesta contra el derecho de otros a aprender en la lengua que desean que, por cierto, es la suya propia y la de todos; también ante quienes señalan, o callan y miran hacia otro lado. Mi tristeza y desconcierto por el hecho de que se cuestione algo tan lógico y de cajón como que hablar español en España es un derecho, sin porcentajes, y donde, cuando y todo lo que se desee.