El covid que no cesa

Estamos ya casi en Navidad y henos aquí surfeando a duras penas otra ola de covid. Creíamos que las vacunas nos protegerían del contagio, pero ni con la doble ni con la trifásica, el virus sigue ahí amargándonos la vida. Nos aseguran que con el antídoto son muy raras las complicaciones graves de la enfermedad y que se pasa como un constipado o una gripe, pero la atención primaria ya comienza a resentirse. Y con la ola, la sexta dicen, llega de nuevo la amenaza del regreso de las restricciones. De momento, y con el pasaporte covid, las navidades se prevén libres de cierres y encierros, pero mucho me temo que, una vez pasadas las fiestas, y tras respetar el mejor momento comercial del año, la cuesta de enero va a parecer la ascensión al Everest. Y no solo por los precios, que ahora ya suben cada día del año y se nota menos, sino por las medidas para contener los contagios que ya están en el ambiente. Solo hay que ver cómo andan en países cercanos, en los que ya no saben qué inventar para frenar al escurridizo virus. Alguien dijo el otro día en una red social que 2022 no será un año nuevo, sino la tercera edición de 2020. Y, por desgracia, no andaba desencaminado...