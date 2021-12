Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Santiago Auserón en directo. Fue un concierto de Radio Futura a mediados de los 80, en las fiestas del barrio madrileño de Hortaleza. El auditorio es enorme, pero la entrada era libre y acceder se hacía casi imposible, así que vi el concierto literalmente colgado de una valla metálica. Volví a casa con las manos ensangrentadas pero feliz, imitando en el Metro con los amigos los movimientos espasmódicos de Auserón y cantando a coro ‘Semilla negra’. En esa época invertía buena parte de mi asignación semanal en la máquina de discos de los billares del Maki, en los que esa canción sonaba una y otra vez, duro a duro. Después he visto muchas otras veces a Auserón, tanto en formato Radio Futura como Juan Perro. A veces la ha cantado y otras no. En el concierto del sábado en es Caló de s’Oli se la guardó hasta el final. No la echaba de menos, porque fue un concierto de una sensibilidad abrumadora, que mezcló música, historias llenas de poesía y un humor muy particular. Pero cuando empezó a cantar «Ese beso entregado al aire es para ti» me vinieron a la cabeza los amigos, los billares, las canciones, los conciertos de mi vida... y una lágrima ligera como la brisa rodó por la mejilla.