Ponga un desokupa en su vida

Por fin hemos hallado una solución efectiva para todos los problemas de orden público que lastran Ibiza. Ya no importan la lentitud de la Justicia, la incapacidad de las instituciones o la falta de medios y efectividad de las fuerzas policiales. Existe una nueva herramienta llamada desokupa con potencialidad para poner remedio a todos nuestros males.

En sus primeros días de operativo en el Club Punta Arabí, esta empresa, con sus tíos cachas, sus perros de presa, su permanente rictus amenazante y su lenguaje imperativo de legionario, exhibiendo idéntica autoridad que la del policía al que amparan todos los parabienes legales, ha forzado a la inmensa mayoría de los okupas allí pertrechados a emigrar a otra parte. Aún queda una pequeña resistencia de sublevados, pero con la sensación de que solo es cuestión de tiempo y que la presión de los forzudos podrá más que la suya.

Una vez hemos tenido oportunidad de catar la elevadísima efectividad de las tácticas amedrentadoras de desokupa, ya estamos tardando en aplicarlas a otros muchos asuntos. Contratemos su músculo, por ejemplo, para vaciar de lumpen las infraviviendas de sa Penya, donde se trafica con drogas diariamente, y convirtamos por fin este barrio en una lujosa zona residencial, acorde a esta nueva Ibiza que a algunos cada vez nos cuesta más reconocer.

Pongámosles también a solucionar el caos de los vendedores ambulantes que agobian a los turistas en ses Salines y otras muchas playas, a limpiar de camellos y prostitutas las calles del West End y Platja d’en Bossa, a echar a los perroflautas de las calitas de las que se han adueñado, a amedrentar a los chavales que ensucian con grafitis los muros de las ciudades… Incluso a espantar a los turistas mochileros, que en esta Ibiza de alto standing nos sobran, y ya de paso a los trabajadores que moran con sus autocaravanas en los descampados porque su sueldo no les da para una vivienda digna. ¡Con desokupa limpiemos Ibiza de pobres! Al menos, de los pobres que se rebelan.

Hagamos como Jesús Gil en sus tiempos de alcalde de Marbella, cuando la función de desokupa la ejercían los propios municipales, que expulsaban con cajas destempladas a los vagabundos para que no volvieran, trasladando el problema a los ayuntamientos vecinos. Aunque bien es cierto que, en Ibiza, a la hora de aplicar políticas tan expeditivas, lo tenemos más difícil por el condicionante geográfico: somos isla y, como tal, estamos rodeados por mar.

Los okupas de Punta Arabí no han surgido de la nada y tampoco son un colectivo homogéneo. Entre ellos hay familias necesitadas con niños que requieren de la ayuda de los servicios sociales y también una caterva de impresentables, mafiosos y amigos de lo ajeno, que amedrentan a los propietarios y viven de expoliar y subarrendar inmuebles que no son suyos a gente desesperada. Los okupas de Punta Arabí antes eran los okupas del Robinson de Cala Vedella y después de Punta Pedrera. Encontrarán otras casas, edificios y urbanizaciones donde guarecerse, hasta que vuelvan a echarles. Es una rueda sin fin que no se soluciona con paramilitares sino con políticas sociales, más igualdad y una legislación y administración judicial efectivas, que, al igual que ocurre en media Europa, permita a los propietarios recuperar sus inmuebles de forma instantánea.

La estrategia de desokupa tiene otro dilema añadido: únicamente soluciona los problemas a quien puede pagar el servicio; es decir, las empresas pudientes y clases so-ciales favorecidas en detrimento de quien tiene menos recursos. Y luego hay que to-mar en consideración otros asuntillos menores; bagatelas como las libertades y derechos individuales. ¿Se puede tolerar que unos matones sin autoridad judicial, policial o administrativa amedrenten a otros ciudadanos y les exijan la documentación?, ¿cualquiera puede tomarse la Justicia por su mano? Ver a nuestra querida roqueta envuelta por esta marabunta fascista es como para que todos nos pongamos a rumiarlo en serio, porque constituye un inquietante síntoma de la decadencia social a la que hemos llegado. Hace treinta años, cuando en Ibiza todo el mundo más o menos vivía bien, esta problemática no existía y nadie precisaba recurrir a semejantes energúmenos.

La solución que proporciona desokupa es tan vieja como el hombre y no es otra que la del músculo y el miedo. Significa el retorno a la caverna y al neandertalismo. Ejemplariza el terrible fracaso de las instituciones para adaptarse a los cambios y proporcionar soluciones, el absoluto desequilibrio de nuestro sistema de vida y la dramática insuficiencia de los mecanismos sociales, legales y políticos para dar respuesta a los problemas reales de la gente. Afrontamos, en definitiva, las consecuencias del desmantelamiento de la clase media de esta isla. Que con las sucesivas crisis haya ocurrido lo mismo en todo el país no es excusa. Aquí lo hemos tenido más fácil.

@xescuprats