El alto precio de la vivienda en Ibiza y Formentera se cobra víctimas invisibles. Sólo ellas y su entorno conocen las situaciones límite, los padecimientos, las renuncias, la angustiosa precariedad a la que las aboca el precio disparatado de los alquileres, fruto de la especulación y de que gran parte de la vivienda de las Pitiusas se destina al mercado turístico. Pero esta semana hemos conocido el desenlace de la historia de Agustín Crespo, de 69 años, que ha tenido que irse de la isla porque no puede pagar el alquiler del piso en el que ha vivido los últimos 15 años y sus reducidos ingresos, de la renta mínima, no le permiten afrontar los precios altísimos que se piden por un hogar. La secular carencia de infraestructuras y recursos de ayuda social que arrastran las Pitiusas se pone dramáticamente de manifiesto en casos como el de Crespo, pues ni el albergue de transeúntes ni los pisos tutelados son opciones adecuadas para este hombre, además de que no había plaza. La falta de alquileres sociales a precios asequibles en la isla es un grave problema que las instituciones deberían afrontar de forma decidida. Pero la cuestión va mucho más allá, pues los altos precios de la vivienda afectan a amplias capas de la población, a personas que tienen un trabajo y un sueldo fijos, pero que se les va en pagar la renta cada mes. La precariedad laboral y la temporalidad que caracterizan la economía pitiusa, dependiente en exclusiva de la industria turística, acentuada por la crisis sin parangón que ha provocado la pandemia de coronavirus, ha debilitado aún más el poder adquisitivo de numerosos isleños, sin que por el contrario los precios de los pisos hayan experimentado ninguna bajada, más bien al revés.

Este contexto es además el caldo de cultivo para que grupos organizados se dediquen a especular con la vivienda y a sacar una buena tajada, una actividad fraudulenta que hay que perseguir, pues la impunidad tiene un efecto disuasorio sobre los dueños de pisos, que no los arriendan por temor a tener malas experiencias. Hay quienes alquilan pisos a propietarios, que les ponen un precio razonable de buena fe, pero después los realquilan mucho más caros. Los hay que okupan viviendas y las alquilan a otras personas (que en ocasiones ni siquiera saben que están en una casa okupada, y son víctimas de una estafa), como ha ocurrido en el Club Punta Arabí. Garantizar los derechos de los propietarios de los inmuebles, y actuar de forma rápida y eficaz en caso de que sean vulnerados es fundamental. De la misma forma, también es necesario aplicar medidas que puedan tener un efecto a la baja sobre el precio del mercado del alquiler, y que aumenten la oferta de pisos para inquilinos de todo el año. El problema de la vivienda en las Pitiusas es muy complejo, y por tanto también lo son las soluciones, que deben tocar varios ámbitos. Aumentar las viviendas de protección social y el alquiler social es otra de las necesidades urgentes. Las ayudas al alquiler son útiles, pero el alza continua de los precios las deja sin efecto, y en realidad son un parche que no va al origen del problema. La vivienda sigue siendo la asignatura pendiente de Ibiza y Formentera, islas de contrastes donde conviven las mansiones más lujosas con personas como Agustín Crespo, que debe trasladarse a un pueblo de Valencia para poder pagarse un techo. DIARIO DE IBIZA