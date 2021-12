Un padre y una madre sin memoria

Mi padre murió dos veces. La primera, una mañana soleada en la que el alzhéimer nubló su mente y me olvidó. La segunda, tres días antes de Navidad, cuando, convertido en el ‘Bolero’ de Ravel, dejó de respirar”. Así comienza el párrafo escrito en la contraportada del libro ‘El amor te hará inmortal’, del músico Ramon Gener, publicado por Plaza & Janés, en el que el autor habla de la pérdida de su padre a través de célebres personajes del mundo de la música buscando el paralelismo que le ayude a mantenerle vivo por medio de su memoria. Un libro bien escrito que me sumergió en un mundo de emociones y que me enseñó a recordar, aún más, a mis padres ya fallecidos.

Hace unos días participé en una comida de varios escritores, periodistas, editores y personas relevantes de la cultura de nuestro país, con motivo de la presentación del último libro de Rafel Nadal, exdirector de El Periódico de Catalunya y escritor de mucho éxito, titulado ‘Quan s’esborren les paraules’, editado por Columna; una historia que emociona, llena de nostalgia, que pone la mirada en el recuerdo, en el paso del tiempo y que reflexiona acerca de la pérdida de la memoria centrada en el personaje de su madre. En el libro Nadal escribe: «Quan s’esborren les paraules les coses perden el seu nom i deixen d’existir». Un libro lleno de la sensibilidad a la que el autor nos tiene acostumbrados en anteriores novelas. Un libro muy recomendable que hace mejor escritor a Nadal y a nosotros mejores lectores. Los dos autores citados hablan de un tema doloroso y por desgracia muy común: la pérdida de la memoria hasta dejar de ser. Porque cuando no te reconoces dejas de ser tú mismo y cuando no conoces ni a tus seres más queridos, en cierto modo, también ellos desaparecen. Actualmente hay unas 800.000 personas que padecen de alzhéimer en España. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos. Pienso que envejecer es un coñazo, tal como dice Oscar Tusquets en su libro ‘Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo’, y si además se hace acompañado de un deterioro físico y mental, sin tener consciencia de ello, es un hecho fatídico y muy lamentable. Si bien el tema es triste, tanto el libro de Gener como el de Nadal lo compaginan con historias paralelas llenas de optimismo.