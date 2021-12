Oratge/Oracle

Tampoc, però, eclesiàstica però divina. Oratge de possessió, carnestoltes ferits d’ala al migdia d’una clara, bella jornada d’estiu (estimava i t’estimava mb desassossec),amb l’esperança i per l’esperança, sense terror evident, lluny de covardes actituds sempre definides, sempre exactes. Rostres materials, plata i ferro de la parella mentre una vegada més mercuri a l’interior de la llum de l’ull de la parella. La parella és vida constant i plena i l’aire es mou a ritme de jazz. ¿És probable gaudir de sensibilitat, a pesar de tot, davant d’una possible/impossible onada de plaer quan el misteri de la nit més inexpugnable que mai.. Preguntes, respostes, interrogatoris, qüestió, amargor, divorci (exili) de la parella entre una vegada més els amants de la nit rompen l’acord, la possibilitat i el diàleg. Són, sempre ho han set, éssers humans de can i de febre, de sentiments i de pàlpits, de cors que bateguen per entre el riu violent de la vida i els tambo5rs del capvespre. Captiva captació del silenci, el parenostre de cada dia i l’oració estreta i pobre. Possibilitat determinada i aquest home i aquesta dona fan assaig del verb i del melodrama. És raonable llavors la història repetida, quotidiana de cada dia amb l’amor com principal protagonista?