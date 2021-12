Me decido a contarlo

Saliendo de una reducida reunión, cedo el paso en la puerta a una asistente más joven (como en la cincuentena), y luego le pido disculpas por el gesto, en el que algunas mujeres ven la huella de la discriminación. Me dice que, al contrario, lo agradece, y que entre los muy jóvenes empieza a valorarse como un dato de estilo. Intrigado, le pido detalles y me habla de su hijo, estudiante, al que ella le dio un día el consejo de que probara, y después de hacerlo y triunfar lo ha convertido en práctica habitual. Le digo que es muy buena noticia, pues la educación no es más que un signo de civilidad en la convivencia, y aunque en el pasado haya habido un machismo feroz edulcorado de atención al “sexo débil”, una vez que ha dejado de ser débil esa deferencia no hace daño. Añado, al despedirme, que a lo mejor me atrevo a contarlo por escrito. Ocurrió hace días, y me lo he estado pensando.