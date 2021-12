¿Salud o libertad?

Buena parte de los protocolos y medidas de protección sanitaria que las instituciones de gobierno han ido implantando durante la pandemia han requerido del visto bueno de los jueces, que no siempre han concedido aquello que planteaban políticos y técnicos. Esta ratificación tiene toda la lógica, al entrar en conflicto dos derechos fundamentales: la salud y la libertad.

Así ocurrió en Balears la semana pasada, cuando el Tribunal Superior de Justicia aprobó la medida propuesta por el Govern, de impedir el acceso al interior de restaurantes y locales de ocio nocturno con capacidad para más de cincuenta personas a quienes no presenten un certificado de vacunación con la pauta completa, un test negativo o un documento acreditativo de haber pasado la enfermedad.

Esta medida, que avalan los propios hosteleros, preocupados por la posibilidad de tener que afrontar nuevos cierres en sus negocios, ha vuelto a crispar los ánimos de negacionistas y antivacunas, que consideran gravemente conculcados sus derechos. La polémica incluso ha tenido su eco en el hospital mallorquín de Son Espases, que es el de referencia en el archipiélago balear. Allí, según ha publicado la prensa, un médico difundió en un chat de profesionales del centro un documento destinado a amedrentar a los propietarios y trabajadores de los establecimientos que impidan el acceso a quien no presente el pasaporte covid, donde se les amenaza con ser denunciados por incitación al odio, un delito que tiene una pena de hasta cuatro años de cárcel.

Mientras en Balears seguimos envueltos en esta polémica, el debate a nivel europeo es aún más agrio e inquietante, ya que lo que está en juego es la obligatoriedad de vacunarse, bajo amenaza de elevadas sanciones económicas a quienes se nieguen a hacerlo e incluso penas más graves. La decisión, si llega a adoptarse, sería la más dramática de cuantas se han puesto en marcha hasta ahora. Incluso se escuchan voces de científicos de renombre favorables a la vacunación masiva de la población y que han apoyado los confinamientos y demás medidas de seguridad sanitaria, exigiendo incluso mayor contundencia en algunos momentos, que afirman tajantemente que no se puede forzar a la gente a vacunarse. El atentado a la libertad, bajo su punto de vista, resultaría excesivo.

Otros expertos, por el contrario, defienden que es necesario forzar a la población a inmunizarse, ya que el egoísmo y las reticencias de aquellos que aún no lo han hecho están poniendo en peligro al conjunto de la ciudadanía e incluso provocando muertes. La disyuntiva es terrible y resulta extraordinariamente difícil expresarse en términos de blanco o negro.

Es incontestable que la vacunación ha sido un éxito y que ha reducido de forma notable las tasas de mortalidad y los efectos perniciosos de la enfermedad en las personas que la están padeciendo ahora, tras haber recibido sus correspondientes dosis de anticuerpos. Sin embargo, forzar a la gente a vacunarse, parece traspasar la línea.

La decisión tomada en Balears alberga algunas contradicciones. Por ejemplo, resulta difícil de entender que se pueda exigir el pasaporte covid en los restaurantes y bares de copas, cuando ya ha dejado de hacerse en los aeropuertos. Sin embargo, aunque a algunos pueda parecerles muy drástica, está varios escalones por debajo del debate europeo de la vacunación forzosa. Y se avecinan otras cuestiones no menos trascendentales. Por ejemplo, ¿se puede obligar a los padres a vacunar a sus hijos de entre cinco y once años? Y en caso de que no se les imponga, ¿puede negarse el acceso a los colegios a los niños no inmunizados?

En Ibiza y Formentera, el sector negacionista ha demostrado tener un peso notable, tal vez por la propia idiosincrasia de las islas y el factor multicultural. Una medida tan extrema como la obligatoriedad de vacunarse levantaría ampollas y provocaría conflictos sociales mucho más graves que los que se han visto hasta ahora. Parece más factible y efectivo, y sin necesidad de generar tanta tensión social, esta propuesta de exigir el pasaporte covid para acceder a los bares, restaurantes y locales de ocio, añadiendo también los de aforo más pequeño y los medios de transporte público, desde aviones a barcos y autobuses.

Que te impidan viajar, tomarte una cerveza en un bar o disfrutar de una comida en un restaurante durante un tiempo indefinido y presumiblemente largo, si no estás vacunado o no te acabas de hacer un test, acabará provocando que muchos negacionistas o simplemente indiferentes corran a por su dosis. Y de una forma mucho más eficaz que todos los discursos científicos del mundo.

@xescuprats