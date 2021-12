La ciudad deportiva de la isla coge forma

El barrio residencial de Can Misses se convertirá en unos años en la ciudad deportiva de la isla, una vez se hayan ejecutado los proyectos de un mini estadio de fútbol y un pabellón polideportivo cubierto, ambos en los terrenos que comprenden entre Can Escandell, Can Cantó y Can Misses. En una reciente vista aérea facilitada por la UD Ibiza, con Dalt Vila de fondo, puede comprobarse el cada vez más numeroso caudal de instalaciones deportivas que bañan la zona norte del municipio. Aunque todavía son insuficientes, las recientes reformas llevadas a cabo por el club celeste en base al convenio firmado con el Ayuntamiento de Ibiza incorporan un nuevo campo de césped natural en Can Misses-3, homologado para competiciones oficiales de ámbito nacional, y dos campitos de fútbol-8 (futuro Can Misses-4) junto al edificio del Patronato de Deportes y la piscina que entrarán en funcionamiento a lo largo de las próximas semanas. La galería cubierta y el espacio al aire libre destinados al tiro con arco, anexos al terreno de juego de Can Misses-2, perfilan un barrio volcado con el deporte que cuenta, además, con el remozado campo de Can Cantó. El deporte, además de la cultura, es una de las mejores escuelas de vida para nuestros jóvenes. Por eso es crucial que nuestros gobernantes aparquen sus diferencias y estrategias electorales en pro de los ciudadanos.