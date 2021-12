llama la atención

La emotividad que impregnó la ceremonia en la que Vicent Ribas Prats fue ordenado obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera. Dos mil personas acudieron a la histórica cita para ver cómo tomaba posesión el primer obispo ibicenco en 61 años. El nuevo prelado acudió por la tarde a la parroquia de la Sagrada Familia, en Can Bonet, para participar en una misa en la que se celebraban los 500 años de cristianismo en las Filipinas, en la que estuvo presente el nuncio del Papa, el filipino Bernardito Auza.

Que el primer día de la exigencia del pasaporte covid reinara todavía la confusión entre los negocios de restauración por cuáles tienen que pedírselo a sus clientes y cuáles no. La ambigua redacción de la norma en el BOIB no deja claro que los establecimientos con licencia de bar-cafetería queden exentos de esta obligación, de ahí las dudas. Desde el sector llueven las críticas al Govern por esta discriminación que hace que ciertos locales, pese a servir también comida, no deban pedir el certificado a sus clientes y otros sí.