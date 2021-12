Camareros y porteros de discoteca

Iago Negueruela, conseller de casi todo y portavoz del Govern, amenazaba el pasado viernes a los empresarios de la restauración con sanciones si no exigían a sus clientes el pasaporte covid. Una medida bien recibida y que desde el sábado es ya obligatoria en ciertos restaurantes y en bares de copas. Lástima que esa advertencia no fuera acompañada por una pizca de empatía por parte del Govern. Tal vez si los políticos que nos gobiernan pisaran más la calle, sabrían que para el sector hostelero es complicado hacer su trabajo diario, con escaso personal, y a la vez actuar como policías. No sólo han de atender ahora a sus clientes y servirles sino que, a la entrada, deben comprobar sus certificados covid e, incluso, sus DNI. Lo resumía muy bien Gustavo Gutiérrez, hostess del restaurante Can Caus ayer mismo: «Parezco un portero de discoteca». Mientras el personal de la hostelería debe multiplicarse para llevar a cabo sus crecientes tareas, en el Ejecutivo no hay ni una palabra amable para los empresarios y trabajadores del sector más castigado por la pandemia y por las decisiones de sus gobernantes. A sus maltrechas economías siguen sumando obligaciones, pero pagando los mismos impuestos. Y encima, aguantando el tonito amenazador de Negueruela.