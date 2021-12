La incidencia del coronavirus vuelve a subir en las islas, igual que en el resto de España, en el momento en que la nueva variante ómicron se extiende por todo el planeta de forma preocupante, pues los científicos aún no saben con exactitud qué resistencia tiene esta mutación a la vacuna, entre otras otras cuestiones importantes. En Europa, en países con una tasa de vacunación muy inferior a la de España, regresan las fuertes restricciones, algunas tan drásticas como las de Alemania, donde para contener la pandemia, que vuelve a desbordar el sistema sanitario, han aislado en la práctica a las personas que no se quieren vacunar (sólo pueden hacer actividades esenciales) y plantean la inmunización obligatoria para febrero.

En Balears, el Tribunal Superior de Justicia ha avalado que los restaurantes de más de 50 plazas y todo el ocio nocturno tengan que exigir (desde ayer) el certificado covid en el nivel 1 de alerta sanitaria, que es en el que están Mallorca, Ibiza y Formentera. La exigencia del certificado de vacunación se está extendiendo por las distintas comunidades autónomas y es sin duda una medida acertada, que debería tener como consecuencia empujar a la vacunación a los reticentes. Menorca ya está en el nivel tres de alerta, y es de esperar que las otras islas sigan esta tendencia, pues los contactos sociales propios de esta época (el puente de la Constitución y las celebraciones de Navidad y año nuevo) facilitan los contagios.

En España se ha descartado imponer la obligatoriedad de la vacunación, con el argumento de que es el país europeo con mayor porcentaje de población inmunizada y por las dudas jurídicas sobre la constitucionalidad de esta media; sin embargo, sí sería conveniente exigir el pasaporte covid o una acreditación reciente de no estar infectado en otras situaciones de riesgo colectivo, como viajes y concentraciones de público en espacios cerrados, de forma que quienes no quieren inmunizarse se decidan de una vez a hacerlo por respeto a los demás. Ellos se amparan en su libertad, pero la consecuencia es que ponen en riesgo la salud pública, la sanidad y la economía de todos.

Hay muchas situaciones en las que la libertad individual se modula o limita ante el interés colectivo. De ahí surgen las leyes y demás pautas de convivencia. Es el caso, por ejemplo, de las normas de tráfico: una persona no puede aludir a su libertad para conducir borracha o drogada, pues pone en peligro a otras personas; si lo hace, ese comportamiento se castiga. La pandemia de coronavirus ha puesto en jaque la salud de toda la población, el sistema sanitario y la actividad económica. La única forma de combatir los contagios y reducir la gravedad de la enfermedad es la vacunación masiva y mantener las medidas archisabidas de mascarillas en interiores, distancia social, higiene y ventilación. Las personas no vacunadas actúan como un reservorio para el virus, que favorece la aparición de cepas resistentes a las vacunas e impiden recuperar la normalidad y recobrar la seguridad para la salud de la ciudadanía, la actividad del sistema sanitario y de la economía (todo ello imprescindible para remontar esta profunda crisis). Por tanto, una opción individual se convierte así en un grave problema para el conjunto de la sociedad. Este mismo mes está previsto que empiece la vacunación masiva de los niños de entre 5 y 11 años, y no es comprensible que siga habiendo muchos adultos que no están dispuestos a contribuir a parar al virus porque temen más a la propia vacuna que a la enfermerdad que les puede llevar a la UCI o incluso a la muerte.

El Tribunal Superior de Balears considera que pedir el certificado covid para entrar a un restaurante de más de 50 plazas no vulnera los derechos fundamentales, en la línea del Tribunal Supremo. Es más, el tribunal balear afirma que estas medidas son necesarias ante el aumento de contagios, y afea la actitud de los antivacunas «por primar su libertad personal sobre el bienestar colectivo». Tras un año y nueve meses de pandemia, ya sabemos muchas cosas sobre cómo parar al virus: no se puede ser condescendiente con quienes boicotean las soluciones. Hay mucho en juego.

