Amb Almudena a Ca N'Alfredo

Ha mort Almudena Grandes. Però la notícia ja no és notícia. Ella però és present viva i càlida, de forma sensual i clara com un migdia d’estiu alt i poderós. Era madrilenya, fidel a la seva ciutat però, convé dir-ho de seguida, no a l’estil Isabel Ayuso de Perón, aquesta mena de remake postmodern (he,he...) de ‘La verbena de la Paloma’, chulapa al cent per cent i a l’altra banda, de l’autora de ‘El corazón helado’. La presidenta lògicament no assistí a l’enterrament de la novel·lista. Era, així m’ho varen contar, a les exèquies de José María Pemán. Dios lo cría.... Vaig conèixer Almudena Grandes, i al seu marit, Luis García Montero, extraordinari poeta, al llarg d’inoblidables nits gastronòmiques, i una mica literàries també, de Ca n’Alfredo. En aquells dies, ja fa molts anys, un valent professor de Literatura del Santa Maria, organitzà tot un cicle de conferències. Allí hi era tothom de la poesia i de la creació. Almudena Grandes era comunicativa, vital, d’alegria quasi infinita i de transparència. Vaig tenir d’ella una molt gratíssima impressió.

Diumenge passat Juan Cruz va publicar un article sentit i significatiu a El País. «Ella fue el recuerdo revivido de lo que había sido preterido, perseguido, encarcelado, ella le dio literatura al período más grave y delicado del siglo XX, y lo hacía allí, en ese cuarto que parecía una casa republicana, el silencio que hacía ligeros los sus muebles, sobre los que pesaban los libros». Un trànsit dolorós, trist, molt trist.