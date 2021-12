El 111% del sueldo (y más)

Treinta años y sigues ocupando tu vieja habitación de adolescente. Los amigos, en el bar. Los ligues, a hurtadillas. La intimidad con la pareja, un espacio acotado por las cuatro paredes de un dormitorio. Empieza a rondarte la presbicia y no te queda otra que compartir piso con horarios de cocina y una férrea competencia por los estantes de la nevera. Tener hijos, formar una familia, lujos en lista de espera porque no puedes darles un techo. El Anuari de la Joventut revela que los jóvenes de Balears deben aportar un 111,2% de su sueldo para pagar un alquiler, mucho más en Ibiza, donde además acceder a una hipoteca es hoy imposible sin un colchón familiar bien provisto. Trabajos precarios, salarios risibles, inferiores incluso a la media nacional pese a la carestía de la vida, temporalidad exacerbada (¿podrán llegar a cotizar acaso la porra de años que les exigirán para dar derecho a una pensión o en el futuro también habrá desaparecido este pilar del estado del bienestar?)... son el día a día de unas generaciones a las que se sacrifica a una especulación salvaje y desmedida que no deja de herir el territorio con casoplones y viviendas vacacionales a la vez que niega techo, y futuro, a sus jóvenes. Su drama es el de una isla que importa mano de obra sin cualificar, pero dispuesta a hacinarse en condiciones indignas, mientras expulsa a sus propios hijos. Aquí donde la ilusión y el talento cada vez emigran más.