Oportunidades perdidas

Acabo de visitar el Museo del Juguete de Cataluña que, con más de 15.000 piezas, es en su género el más importante de España. Se trata de un tipo de instalación creada a partir de una colección particular, circunstancia que ha permitido crear museos similares en países como Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. Lo comento porque conviene insistir en la suerte que tenemos de poder contar en Ibiza con la que es, probablemente, la mejor colección privada que hoy existe en España de muñecas, juegos, juguetes y publicaciones relacionadas con la niñez. Su creador, Félix Martínez Torres, ha sido desde muy joven un coleccionista apasionado que, buen conocedor del tema, ha conseguido reunir más de 13.000 piezas seleccionadas que cualquier ciudad querría tener y mostrar. En Sa Nostra Sala ya hemos tenido ocasión de entrar en el mundo mágico que ha creado Félix que, por cierto, es también un reconocido miniaturista y restaurador de muñecas, juegos y juguetes. Me pregunto cómo es posible que nuestras administraciones no se hayan dado cuenta de la oportunidad que tal hecho supone para Ibiza. De seguir en Babia, es muy posible que la colección acabe fuera de la isla.

Y no estamos hablando de un tema menor. Asociamos la palabra juguete a infancia y entretenimiento, siendo que se trata de objetos que van más allá del determinante papel que en su momento han tenido en la educación del niño que con el juguete explora nuevos caminos, desarrolla su imaginación, prueba estrategias y, en definitiva, aprende a vivir. Juegos y juguetes han sido siempre un imprescindible entrenamiento para la vida que hacemos después, cuando somos adultos. Pero no es sólo eso. Desde el punto de vista histórico, el juguete es un elemento que nos acompaña desde que tenemos memoria, de manera que la historia del juguete, paralela a la historia de los humanos, explica muchísimas cosas de cómo era la vida que en cada momento se hacía. Me consta que, en alguna ocasión, Félix ha manifestado su deseo de que la isla pudiera tener un museo permanente con su colección. Pienso que estamos cometiendo un gravísimo error al no aprovechar la ocasión que la situación nos brinda. Sonroja pensar en la ya larga lista que sumamos de oportunidades perdidas.