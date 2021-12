Que la demanda de agua para consumo en Ibiza el año pasado, dominado desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, cayera un 12% pero no aumentara el caudal procedente de las desaladoras. El Informe de Sostenibilidad de la fundación Ibiza Preservation advierte de que la isla no fue capaz de aprovechar la crisis sanitaria para reducir aún más el aporte de agua de los acuíferos, que no obstante cayó un 18%, mientras que el agua desalada se redujo en un 9%. Aunque es una mejora, desde la fundación que subvenciona el Consell lamentan que el caudal de las desaladoras debería haber aumentado más en relación al subterráneo.

Que la calidad del agua de las playas de Ibiza siga bajando de manera alarmante. Según el mismo informe de Ibiza Preservation, en 2010 todas las aguas de baño fueron catalogadas de excelentes, un porcentaje que el año pasado cayó al 65%. La importancia económica, pero sobre todo natural, del litoral exige más esfuerzos y sacrificios. Es parte del futuro de las Pitiusas.