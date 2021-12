Límites para el futuro

Para muchos, entre los que me incluyo, el verano del covid fue una maldición desde el punto de vista económico y emocional pero una bendición en el medioambiental. Nada ni nadie podrá compensar la pérdida de vidas ni el sacrificio laboral que han tenido que hacer tantos. Una lista interminable. Pero también recuerdo, con arrobo y nostalgia, esas playas y carreteras semivacías, esa calma que tan maravillosamente bien sentó a la naturaleza, revivida, limpia. Este verano todo a vuelto a su génesis, sobre todo la presión sobre el medio marino y el consumo desaforado de recursos, entre ellos el agua. Lo advierte el Informe de Sostenibilidad de la fundación Ibiza Preservation, pero es una evidencia palmaria: esto se nos va de las manos. Las quejas en este sentido suelen caer en saco roto (‘ya está este con lo mismo; que si la naturaleza, que si el entorno... ¡Pesado!’) si no tienen una consecuencia económica. Pues bien, en 2010 el 100% de las playas de Ibiza tenían una aguas excelentes y ese porcentaje se ha reducido al 65%. Si no podemos vender aguas cristalinas, chimpún, se acabó. No vendrán más turista. Al carajo. Aunque sólo sea por dinero, hay que ponerse las pilas y limitar el turismo. Se puede hacer; tenemos empresarios con suficiente iniciativa e imaginación. Falta la parte política...