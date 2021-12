L'accés a l'esport, un dret per a totes les persones

Les persones amb discapacitat han d’afrontar diàriament nombroses barreres tant físiques com socials, i l’accés a l’esport no n’és, desgraciadament, una excepció. Aquestes persones han de ser objecte per part de les institucions públiques de polítiques concretes, baix les premisses d’accessibilitat, inclusió i adaptabilitat com a mesures d’equitat. Polítiques que ajudin a integrar i normalitzar la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb problemes de salut mental.

L’accés a fer esport és un dret que no s’ha de veure limitat per la discapacitat de les persones. A pesar d’això, les persones amb discapacitat han de superar aspectes com l’accessibilitat a l’entorn esportiu, barreres arquitectòniques o la manca d’oferta de transport adaptat. Es troben barreres físiques, visuals, auditives o cognitives que els impedeixen fer ús de les instal·lacions de manera autònoma per la manca d’adaptació d’aquestes. Això fa que la pràctica esportiva sigui inversament proporcional al grau de discapacitat. A més, a pesar de la voluntat d’alguns entrenadors i voluntaris no hi ha prou professionals de l’esport amb formació a l’esport adaptat a la nostra illa. Així mateix, a aquestos problemes se li afegeix la dificultat econòmica per accedir a l’equipament esportiu adaptat, a causa del cost superior que de vegades té el material específic necessari per a alguns d’aquests esports. És important ressaltar que no és el mateix esport inclusiu que esport adaptat, ja que això últim fa referència a les modalitats esportives que han estat modificades i adaptades perquè puguin ser realitzades per persones amb discapacitat. La normalització i la sensibilització pel que fa a l’accessibilitat i la discapacitat ha de ser un objectiu prioritari per a les institucions.

El Consell Insular d’Ibiza ha de fer una passa endavant per integrar i normalitzar la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb problemes de salut mental, i posar en marxa els mecanismes necessaris que permetin el Departament d’Esports disposar d’una oferta de serveis esportius adequada i específica, per poder abordar cada discapacitat de la manera més efectiva. Difonent i promocionant l’esport adaptat i les activitats físiques adaptades des dels àmbits educatius, recreatius i competitius, donant visibilitat i sensibilitzant sobre la importància de la pràctica esportiva i les capacitats dels esportistes.

Fent que sigui possible la utilització de serveis i instal·lacions esportives per part de les persones amb discapacitat, no només eliminant barreres arquitectòniques, sinó afavorint també la utilització, el temps de pràctica, l’oferta esportiva, específica i inclusiva i impulsant el disseny d’espais esportius i la incorporació de materials i equipaments per a la pràctica de l’esport adaptat, tant des del punt de vista físic com cognitiu i sensorial. Habilitant solucions davant de la manca de transport adaptat, perquè totes les persones amb discapacitat puguin tenir accés a la pràctica de l’activitat física i l’esport. Impulsant programes de formació especialitzada en activitat física i esport adaptat i inclusiu per a tècnics i monitors esportius, classificadors, jutges, àrbitres i voluntariat.

Creant una convocatòria d’ajuts anuals per ajudar a sufragar el sobrecost que de vegades té l’adquisició del material específic necessari per a alguns esports de persones amb discapacitat i per compensar el sobrecost del trasllat de materials de competició específics d’esportistes amb discapacitat o la necessitat de viatjar amb acompanyant, garantint així que els esportistes amb discapacitat a l’illa puguin participar en igualtat de condicions en competicions i esdeveniments esportius adaptats i inclusius. Creant un registre de cans d’assistència, ja que és de compliment obligat des del 2017, perquè el dia d’avui els esportistes que requereixen aquest ajut no poden viatjar ni entrar als diferents recintes perquè aquest registre no està creat a Ibiza, com sí que ho està a Mallorca i Menorca.

Si volem tenir una societat inclusiva, si volem tenir una societat justa i equitativa, hem de fer polítiques per garantir els drets de totes les persones, i no només actuacions puntuals que ni aborden ni solucionen aquest greu problema, que les persones amb discapacitat de la nostra illa no poden gaudir del dret d’accedir al món de l’esport en igualtat de condicions que la resta.

Víctor Torres Pérez | Conseller del grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa i secretari de Comunicació i Relacions Institucionals de la FSE-PSOE