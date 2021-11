No hagan política con los Don Pepe

El terrible panorama que se avecina para los vecinos del bloque A de los apartamentos Don Pepe, que este año van a tener que pasar la Navidad fuera de sus hogares y con la angustia de no saber si tendrán un techo bajo el que cobijarse el año que viene, mientras siguen pagando la hipoteca, se antoja insoportable. Dejando al margen, por un instante, la política que envuelve todo este asunto, me pregunto si existe otro caso donde las posiciones de los técnicos sean más antagónicas.

La crisis de los Don Pepe comenzó el verano del año pasado, cuando, tras el derrumbe de un forjado en una habitación del inmueble, los técnicos del Ayuntamiento rubricaron que el edificio podía colapsar en cualquier momento y, en consecuencia, la vida de sus habitantes corría peligro. Ante la alarma generada por este informe, el Consistorio decidió iniciar el proceso de desalojo de los vecinos, que ahora culmina, y además declaró la ruina del bloque. Los afectados, sin embargo, han negado desde un primer momento la supuesta gravedad del estado del inmueble y han encontrado a otros expertos que han proporcionado una versión completamente distinta.

La más extensa y contundente de estas revisiones técnicas se presentó el pasado octubre y la rubricaron un doctor ingeniero en estructuras y especialista en restauración, una doctora arquitecta e ingeniera en edificación y una arquitecta técnica. Concluía que, aunque los Don Pepe necesitan repararse, en ningún caso están para tirar al suelo y que sus patologías son las habituales en edificios de su misma antigüedad, situados cerca del mar. Sin embargo, su estructura no sufre aluminosis, no existe riesgo de colapso y las deficiencias detectadas se pueden reparar con una inversión de unos 400.000 euros, muy inferior a los varios millones estimados por los técnicos municipales.

Dicho informe aún sigue en estudio en el Ayuntamiento, que no se ha pronunciado al respecto, pero la burocracia judicial iniciada ha seguido su curso y los vecinos pueden verse en la calle, para que poco después los técnicos acaben llegando a la conclusión de que el peligro no era tal y las reparaciones, efectivamente, son factibles. En determinados asuntos, resulta fácil encontrar a un consultor que aporte una opinión técnica sobre un asunto y otro que presente exactamente la contraria. En los juicios, por ejemplo, es habitual. Sin embargo, cuando un arquitecto o un ingeniero firman que un edificio es seguro y luego resulta no serlo, pone en riesgo su oficio y su futuro. No digamos ya si encima se produjeran víctimas. Solo por esta circunstancia, merece credibilidad, pues arriesga mucho más quien afirma que algo es seguro cuando puede no serlo, que a la inversa.

El gran problema de los Don Pepe radica en que fue construido sin licencia o esta se ha extraviado entre los legajos y carpetas del Ayuntamiento; nadie lo sabe a ciencia cierta. Al no disponer de papeles, el Ayuntamiento no está facultado para concederle el permiso de reforma y la solución alternativa es que el Parlament balear apruebe una modificación legislativa que permita conceder esta autorización especial a los propietarios.

Se da la paradoja de que Josep Marí Ribas, Agustinet, que era el alcalde de Sant Josep cuando se cayó el forjado, ahora ejerce como conseller de Movilidad y Vivienda en el Govern balear. Después de que su coalición echara abajo la propuesta del Partido Popular, que pretendía que se autorizaran obras en edificaciones fuera de ordenación cuando hay peligro para la seguridad de sus habitantes, Agustinet respondió que la modificación legal impulsada por el PP resultaba excesivamente genérica y poco rigurosa, y que además no sería suficiente porque el edificio está afectado por la Ley de Costas y la de Parques Naturales, al estar dentro del de ses Salines. Los vecinos, sin embargo, ya habían hecho estas consultas cuando pidieron la licencia de reforma, hace años, y, según afirman, tanto Costas como Medio Ambiente les respondieron que mientras no aumentaran la edificabilidad no habría inconveniente.

Si como dice Agustinet la propuesta del PP no es la idónea, ¿por qué no aporta la suya propia, la negocia con la coalición y fuerza a la derecha a aprobarla? En el Parlament se han modificado leyes respondiendo a intereses muy específicos, en asuntos mucho más enrevesados y polémicos que este. Quien solo aporta negativas sin proponer soluciones alternativas, provoca que el ciudadano se pregunte por la utilidad del puesto que desempeña.

Aunque parezca una contradicción, urge que los políticos dejen de hacer política con los Don Pepe. Busquen una salida para estos vecinos, que no se merecen lo que les está ocurriendo. Lo contrario no lo entenderán ni los afectados ni el conjunto de la ciudadanía de Ibiza. Este asunto, según cómo acabe, va a acabar condicionando el resultado de las próximas elecciones.

@xescuprats