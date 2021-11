Que el Obispado de Ibiza defienda la enseñanza de la religión en las escuelas públicas de la isla, como hizo el pasado día 18 en comunicado de prensa, no puede extrañarnos. Es lo suyo. La cuestión es si en ello tiene razón y derecho. Porque me temo que no tiene ni una cosa ni otra. Dar clases de religión y doctrina –conjunto de concepciones y creencias enseñadas como verdaderas y con pretensión de validez universal-, es cosa que sólo puede hacerse en los sermones y en los púlpitos de las iglesias, sinagogas y madrasas. La fe, por otra parte, no pide clases, pide testimonio. Distinto sería que, como cultura general, se diera a los alumnos noticia del hecho religioso como fenómeno humano significativo, de manera que nuestros jóvenes tuvieran noticia de los distintos credos, cristianismo, hinduismo, islamismo, budismo, judaísmo y, por supuesto, de las posturas que sobre ellos se dan, teísmo, ateísmo, panteísmo, sincretismo, agnosticismo, etc.

Venimos de un contexto sociocultural en el que la religión se vivía como una conditio sine qua non. Uno crecía y un buen día se daba cuenta de que lo habían bautizado, que había pasado por el rito iniciático de la Primera Comunión y que lo correcto era casarse por la iglesia y morir con la extremaunción. El sacerdote nos perdonaba los pecados y nos prometía el Paraíso. La consecuencia de aquel mundo es la herencia que tenemos, una sociedad que suelta lastre, pero a tal punto impregnada por la religión que la tenemos incluso en el habla. Decimos que cae un diluvio si llueve mucho, llamamos Adán a la persona descuidada en el vestir y el aseo, una situación confusa es una Babel y del muy sufrido decimos que tiene la paciencia de Job. Y entonces sucede que muchos jóvenes, al oírnos, nos miran con cara de póker porque no saben lo que decimos. Cabe, por tanto, por nuestra herencia, proporcionar una discreta cultura religiosa, pero educar en una fe concreta, convertir una clase en catequesis y adoctrinar, es un salto que no puede darse.