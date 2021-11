Digues Prou

Aquest dijous tornam a commemorar el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona i ho feim des de l’obligat record a les 1.118 víctimes assassinades des de 2003 a mans de les seues parelles o exparelles, una xifra de la vergonya que ens urgeix a seguir treballant per aconseguir una democràcia plena. Perquè una societat que no respecta ni tracta de manera igualitària a la meitat de la seua població, que de fet la maltracta, no és una societat justa ni lliure. Aquesta mateixa setmana hem sabut que a Ibiza, el Jutjat de violència sobre la dona registra dues denúncies diàries de dones violentades, agredides, assetjades, colpides d’alguna manera per aquesta xacra que per quotidiana no pot de cap de les maneres anestesiar les nostres consciències. Tenim molta feina a fer i no podem ajornar-la.

En l’àmbit institucional i polític tenim al davant el repte de renovar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que acabarà aviat la seua vigència i ha de ser revisat, millorat i consensuat per totes les formacions polítiques amb l’objectiu de posar a l’abast de les dones i la societat les eines més adequades per avançar en aquesta lluita contra les violències masclistes. Hem d’aconseguir aïllar el perillós discurs de la ultradreta, que menysprea i amaga el problema que afecta milers de dones al nostre país, i arribar a acords que ens permetin deconstruir una societat basada en estructures de poder desiguals. El Partit Socialista, impulsor de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, impulsor del Pacte d’Estat, que ha fet possible l’increment de 56 milions d’euros al proper pressupost de l’Estat per a la protecció de les dones, estarà una vegada més al centre d’aquest necessari consens, per construir entre tots i totes un nou pacte que permeti seguir avançant en un objectiu que ha de ser compartit per tota la societat. A escala personal, tots, totes, diguem prou. Diguem prou a tota classe de discriminació, a tota classe de violència. Als comentaris sexistes, a les agressions verbals, a les conductes vexatòries a l’àmbit laboral, a l’esport, a l’ús del cos de les dones, a la seua mercantilització i cosificació. No es pot ser neutral davant les violències masclistes i els assassinats són només la punta d’un iceberg enorme que té a la seua base segles d’educació i prejudicis sexistes als quals ens hem d’enfrontar diàriament amb esperit crític, aprenent a detectar-los i a erradicar-los dels nostres comportaments. Aquest 25 de novembre, i cada dia, no siguis espectador d’una realitat injusta. Posiciona’t. Digues prou i digues-ho molt, tantes vegades sigui necessari i sabent que des de la base, des dels petits gestos del dia a dia, també es trenquen els icebergs. Milena Herrera García | Secretària d’Igualtat de la FSE-PSOE