Català omnipresent

Per a l’orella linguòfoba (o, per ser més exactes, per a qui té aversió a la pluralitat lingüística), la presència de llengües dins la societat es mostra notablement esbiaixada. La llengua que l’interfecte no voldria sentir apareix omnipresent, es correspongui realment o no amb el sistema lingüístic que serveix per fer-ne l’actualització comunicativa. Així, per al linguòfob a l’ús entre nosaltres, si a un centre educatiu es fa un vint per cent de l’ensenyament en català, tot serà en català. Tot. Absolutament tot. El castellà estarà proscrit de les aules per poc que alguna vegada algun alumne, ni que sigui tangencialment, es vegi obligat a fer servir una llengua que no siga estrictament la del linguòfob.

Certament, també ens acostumam a percepcions d’acord amb allò que nosaltres entenem per normalitat. Així, una vegada, trobant-me a Madrid en un estrany tribunal d’oposicions que compartia amb una colla de mallorquins i un altre eivissenc, un dels amics de la balear gran em va comentar: «Em fa la sensació que es parla més castellà a Palma que no a Madrid». Evidentment, per a l’orella del col·lega, el castellà a Madrid no sonava en absolut fora de lloc. Lògicament. I, per tant, passava desapercebut. No hi passava tant a Palma, on se suposa que la llengua més habitual hauria de ser la catalana, proclamada emfàticament per l’Estatut d’Autonomia com a pròpia de les Illes Balears.

Em porta aquestes reflexions una anècdota que va tenir lloc la setmana passada, en una roda de premsa, després d’un partit de futbol. De primera divisió, no es creguin. Aquí les categories permeten una màxima porositat a l’hora de generar despropòsits lingüístics. Un periodista esportiu li demana a un dels jugadors que han participat en el partit, i que el seu equip ha guanyat al darrer mínut: «¿Qué? ¿Gol in extremis?». Gairebé abans que el periodista acabi la pregunta, el jugador ja aclareix: «No entiendo el catalán». Aleshores, el periodista, en comptes d’haver-li d’explicar això d’in extremis, li torna a fer la pregunta demanant-li si han fet el gol ‘en el último minuto’. El jugador, alleujat de la murga d’haver de respondre una pregunta en la llengua nostrada, es deixa anar i dona la seua opinió sobre l’assumpte.

L’anècdota me’n fa venir al cap una de l’escriptor Quim Monzó, una de les persones amb més capacitat de sortir-se’n d’una manera ràpida, neta i elegant, en situacions d’aquest tipus. L’autor de ‘La magnitud de la tragèdia’, en un bar d’una gran ciutat de la nostra àrea lingüística, demana un Bloody Mary. El cambrer li respon exactament en els mateixos termes del futbolista ressenyat més amunt: no entenc el català. Monzó tradueix sense complexos: «Un María Sangrante, por favor». Estalviem-nos la cara d’estupefacció del cambrer i passem a un altre, aquest reportat per la periodista Pilar Rahola. L’esmentada senyora va haver d’obrir uns ulls com a plats quan li digueren no entendre el català quan ella va demanar ‘un frankfurt’ en un bar. Com es deu dir, un frankfurt, en la llengua llur?

Tot plegat em duu a pensar que una part de la societat espanyola no està tan lluny d’aquell famós membre espanyol comptat entre els artífexs de la modèlica transició de la dictadura a la democràcia que, una vegada, sent de viatge a Romania, va espetar: «No sabía que en Rumanía también hablaban catalán». Fruit, evidentment, del fet que els romanesos, com la majoria dels parlants de llengües romàniques, tenen set o vuit sons vocàlics, i no només cinc, com en basc i, en conseqüència, en castellà.

Les anècdotes que il·lustren aquest article ens mostren, senzillament, l’abast d’un fenomen molt interessant: aquell que fa que qualsevol presència, encara que sigui mínima, d’una llengua minoritzada pugui ser tenguda per omnipresència entre alguns parlants de la llengua majoritària. Per als líders de Ciutadans, posem per cas (i que ara ningú m’acusi de fer llenya de l’arbre caigut, que se la tenen ben merescuda!), a Catalunya tot l’ensenyament és des de fa dècades en català. Ara les enquestes ens diuen que l’índex d’ensenyament en català, a l’ESO i al Batxillerat, no arriba al cinquanta per cent. No estarien dins els límits legals ni a les notres modestíssimes Illes Balears! Al cap i a la fi, qualsevol presència de la llengua minoritzada resulta abassegadora, invasora, omnipresent, asfixiant. I aquest fenomen només es pot esbandir de dues maneres: o bé deixant completament de banda la llengua catalana, abandonant-la en massa en totes les circumstàncies; o convertint-la en una llengua plenament normalitzada. A ningú li cauran els ous en terra perquè a Toledo tothom parli en castellà, de la manera més natural del món.