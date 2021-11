Los trastornos de salud mental han sido un tabú que ahora empieza a romperse, en parte por el impacto del confinamiento y las restricciones provocadas por la pandemia sobre la población, cuyos efectos están saliendo a la luz y de los que están alertando profesionales de la sanidad y la educación. Silenciar la existencia de un problema e ignorarlo no hace que desaparezca; más bien al contrario, lo agrava, porque no se toma conciencia de su verdadera dimensión ni se ofrecen los recursos necesarios para afrontarlo. Así ha ocurrido durante décadas con los suicidios: se ocultaban como si fueran hechos que formaban parte de la privacidad y la intimidad de los suicidas y sus familias. Los propios expertos recomendaban a los medios de comunicación no informar de los casos de suicidios para evitar que otras personas quisieran emular las conductas suicidas. Ahora, en cambio, la recomendación es la contraria y los especialistas aconsejan dar visibilidad a este grave problema social, pero de un modo responsable que sirva para sensibilizar y prevenir.

Centenares de estudiantes de institutos de Ibiza han asistido esta semana (de forma presencial y por Internet) a una jornada sobre el suicidio. Si es tabú cuando se trata de adultos, aún lo es más en el caso de adolescentes y jóvenes. Por esta razón, la iniciativa del Centre de Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) de las Pitiüses es muy importante, porque anima a hablar y a buscar ayuda en el entorno. E interpela también a las familias, asustadas y desorientadas ante una situación que no se quieren ni plantear. Sin embargo, no existe un programa de prevención del suicidio en los institutos, algo muy necesario, tal y como puso de manifiesto el aluvión de preguntas que los estudiantes hicieron tras la jornada, y que sorprendió a los propios organizadores.

A las dificultades e inseguridades propias de la adolescencia hay que añadir ahora las derivadas de la pandemia. Durante meses desaparecieron las posibilidades de socialización y de escape del entorno familiar con el puntal que representan los amigos a esas edades. El miedo, la angustia y la incertidumbre que han alterado a muchos adultos también han golpeado y desestabilizado a adolescentes a los que es imprescindible prestar ayuda. Psicólogos y psiquiatras advierten de que la pandemia y las medidas que ha obligado a adoptar han tenido graves efectos sobre los ciudadanos, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, e instan a abordarlos cuanto antes para evitar que se agraven.

Invertir en salud mental, en prevención, en recursos, en profesionales, en crear una red capaz de detectar a las personas que necesitan ayuda especializada, evitaría problemas mucho mayores en el futuro. No obstante, esta sigue siendo una asignatura pendiente en Eivissa que ahora es el momento de afrontar y superar. Hacen falta más psicólogos en Atención Primaria para ampliar el acceso a una terapia y no atender sólo los casos de urgencia y más graves. Los casos que puedan tratarse a tiempo es probable que no deriven en patologías más complicadas y más difíciles de recuperar, con lo cual podrían evitarse muchos intentos de acabar con la propia vida. Es necesario asimismo reducir el tiempo de espera para una consulta especializada, pues en los meses que hay que aguardar pueden pasar muchas cosas y el deterioro de algunos trastornos puede ser irreversible. Además, las carencias de la atención psicológica y psiquiátrica de la sanidad pública, con la consiguiente dificultad y tardanza para acceder a ella, perjudican especialmente a las personas en peor situación económica -y por tanto más vulnerables-, puesto que pagar una terapia privada es muy caro y no está al alcance de cualquiera. Es el momento, pues, de abordar seriamente las carencias de la salud mental en las Pitiüses y de comenzar a darles soluciones. Hay muchas vidas en juego.

