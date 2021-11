La decisión salomónica del Govern balear sobre si es necesario explotar las licencias de taxi en exclusiva o no en los diferentes municipios, tras la controversia observada entre el reglamento estatal de 1979, que obliga a explotar las licencias en régimen de exclusividad, y la ley balear de 2014, que no lo deja claro. El conseller de Transportes del Govern, Josep Marí Ribas, dejó este viernes a la interpretación de los ayuntamientos este extremo. En Ibiza, algunos no obligan a explotar las licencias en régimen de exclusividad, como Sant Antoni y Sant Josep, mientras que Vila sí lo hace.