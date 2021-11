Dinero para el puerto y la marina

Dan miedo las vaguedades cuando la inversión es suficientemente importante como para consultar a la ciudadanía. Y son para echarse a temblar frases rimbombantes como las que se utilizan, “la finalidad del Plan es avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial”. ¡Coño! ¡Qué frase! El problema es que uno no sabe qué caray nos están diciendo, cuando estamos hablando de la friolera de 2,7 millones de euros. Aterricemos. Uno querría ver el barrio de la Penya incorporado definitivamente a la ciudad; que la palabra revitalización significara rehabilitación; que se afrontara de manera efectiva la recuperación de la Marina; que se dotara a sus edificios de los servicios y comodidades que son exigibles; y que el personal que salió escapado hacia el horrísono Ensanche viera la ventaja que podría tener volver a una Marina habitable, en la que, con más y nuevo vecindario, volvieran a funcionar el Mercat Vell y la Peixateria. No quiero ni pensar que el dinero se nos vaya en lavarle la cara al viejo barrio y quedarnos en ofrecer un escaparate más o menos aparente a los turistas. No podemos –no deberíamos- equivocarnos.