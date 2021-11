Las continuas averías en la depuradora de Vila, la última este martes, que provocan por enésima vez vertidos fecales en la zona del torrente de sa Llavanera. Los técnicos atribuyen este nuevo fallo en la instalación a la gran cantidad de aguas pluviales que le llegan estos días de lluvias. Como no hay redes de separación entre fecales y pluviales, cada vez que llueve la depuradora se desborda e inunda de residuos fétidos la zona del paseo marítimo para desesperación de sus vecinos. La conselleria balear de Medio Ambiente es incapaz de ofrecer una solución efectiva hasta que no se construya la nueva depuradora de la ciudad, algo que aún tardará y los parches en la actual instalación de depuración no sirven para nada.

Que Armengol defienda el desmesurado aumento de altos cargos de esta legislatura para «hacer frente a la gestión de la pandemia», mientras el PP recuerda que solo los cargos de confianza han aumentado en 20 y que el dinero en todos estos altos cargos supone 1,5 millones más al año.