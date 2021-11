Invierno con semáforo

Les voy a confesar que estos primeros quince días de noviembre de este año II del covid me han sorprendido por la disminución más que apreciable de ciudadanos en Formentera (al menos es lo que dicen los que saben de esto). La verdad es que se circula con la libertad de un día de enero pasados los reyes magos. Sin los agobios en las tiendas (las pocas que quedan abiertas. Supermercados y poca cosa más). Sin colas en la panadería Manolo de Sant Francesc (que es mejor encuesta que las del CIS). Un dato significativo de que muchas personas que el año pasado (covid incluido) decidieron no moverse de la isla. Este año han buscado otros destinos después de la temporada (por cierto, francamente buena, a decir de muchos restauradores). El hecho de que la inmensa mayoría haya cerrado a estas alturas del partido, denota esa bonanza proclamada con la boquita pequeña. La gran novedad de este final de 2021 es el semáforo de la carretera después del km 11 (si bajas de la Mola) y que te lleva hasta el horizonte de Sant Ferran. Parecemos ya una conurbación a lo peninsular con sus rotondas y semáforo incluido. Todo sea para bien de un futuro mejor en lo de las comunicaciones. No me gustaría ver como en otras conurbaciones de ‘viejos’ recuerdos, como hoy abren los del gas, un mes después los de la electricidad y así hasta completar el listado de empresas de servicios. Supongo (no sé si es mucho suponer) que todas aprovecharán la circunstancia y el semáforo para arremeter las operaciones debidas. Pero el invierno sigue en todo su esplendor… citas con música en directo en ese Sa Panxa de Giacomo, variando géneros y palos en el flamenco. O noches de embrujo en alguna taberna que otra donde al calor de un buen vino y otros complementos sólidos suena la Jurado con Camarón y después la fusión de Sabina y Chavela en una noche donde todas las noches son noches de boda.