Tarjeta roja en Can Misses

Can Misses es un campo de batalla. No hay metáfora alguna en esta afirmación. Hay una guerra abierta en el fútbol de Vila que debería sacar los colores a todos y cada uno de los implicados. Pero no. Lo de sonrojarse no va con ellos. Ni con el CD, que lleva meses comportándose como un crío al que le han quitado el chupete, poniéndose la tirita antes de la herida y remoloneando a la hora de pagar. Ni con la UD, que actúa con la tiranía y la soberbia de un adolescente mimado que sabe que goza de inmunidad total. Cualquier asesor o experto en comunicación se llevaría las manos a la cabeza al ver las publicaciones que el club cuelga en los perfiles oficiales de sus redes sociales o leer los mensajes que envía a los medios el departamento de (in)comunicación. Tampoco parece muy dispuesto a sonrojarse el Ayuntamiento de Ibiza, que lejos de apagar el fuego, que es su deber, se dedica a la piromanía, actuando más como un hooligan de la udé que como la máxima institución del municipio. Los conflictos se veían venir desde hace tiempo. Desde el momento en el que los de Carcedo subieron a segunda. Hacía falta diplomacia y mesura, mediación, acuerdos, acompañar a unos en su ascenso sin abandonar a los demás. Ha sobrado alfombra roja para unos y han faltado tarjetas rojas. Para todos.