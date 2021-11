Reivindicación del tinte

Me gustan mis años, pero no mis canas. No me voy a molestar en bucear por internet para averiguar si las egipcias se pintaban el pelo para justificarme. La fobia canosa me viene por parte de madre, como haberme quedado en blanco en la treintena. «Es que soy de cana fea», respondo a menudo cuando me incitan a liberarme de la tiranía del tinte. «Y encrespada», añado cuando me recitan la lista de beneficios de pasar de los colorantes, que se resumen en el económico. Por no explicar que no es lo mismo que una cana fea y encrespada enmarque la cara de Jodie Foster que la de servidora. Por no decir que casi nunca las encuentro favorecedoras. «Lo último que no me quitaría es el tinte, antes dejo el café», afirmaba mi progenitora, genio y figura, y no faltó a su cita con el color hasta el final de su vida. Sus hijas peliteñidas nos desesperamos en el confinamiento, y nos encomendamos a todos los dioses el día de ‘hasta aquí he llegado’ en que nos hicimos el emplasto capilar en casa, todavía quedan gotas en el techo del baño. No pienso renunciar a esa ayuda extra que me proporciona la droguería. A esa maravillosa sensación cuando tu peluquera de confianza te lava y te seca después del tinte, y de nuevo vuelves a estar en el espejo en technicolor, y se ha ido la tipa gris de antes.