llama la atención

El bochornoso espectáculo que protagonizaron en el estadio Can Misses 3 jugadores del CD Ibiza, que acudieron a entrenar pese a estar avisados de que ese día no podían hacerlo, y personal de la UD Ibiza. La bronca casi llegó a las manos y obligó incluso a acudir a la Policía Nacional. La concejala de Deportes lamentaba por la noche los hechos en Twitter, pedía responsabilidad a los clubes y confiaba en que no se vuelva a repetir. Pero el Ayuntamiento de Ibiza debe seguir dialogando con los clubes implicados hasta conseguir rebajar la tensión. El uso del campo debe estar claro para todos los equipos y hay que ser inflexibles con quienes se salten los acuerdos alcanzados. Vila debe tener mano izquierda para reconducir la situación si no quiere que el problema le estalle en las manos.

Que un desalmado disparara una flecha en el pecho a una perra indefensa en es Cubells. Solo la rapidez del propietario en acudir a un centro veterinario y la pericia del profesional médico consiguieron salvar al animal de morir por el flechazo.