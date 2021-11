Mi hija o sus amigas. Mi hijo o cualquiera de sus amigos. Oussama mirando a la cámara con una sonrisa, mostrando el pulgar hacia arriba, como posan los adolescentes de todo el mundo. Feriel teñida de rubio, con el aspecto que quería tener en la soñada Europa. Oussama, 20 años, con neopreno para protegerse del frío y del mar en el viaje rumbo al norte. Feriel, 23 años, a punto de embarcarse en una patera en busca del futuro, con su niño Amjed, 2 años, muy abrigado, con su gorro de pompón y osito. Con su anorak bien abrochado hasta arriba. Tan pequeño, con unos ojos grandes y oscuros que miran a la cámara e iluminan la noche que les envuelve. La madre de Oussama, desesperada porque no tiene noticias: «Sólo quiero saber si mi hijo está vivo o muerto desde hace un mes y diez días. Mi niño salió de casa y no sé de él», le cuenta angustiada a un periodista de la isla donde se ha encontrado un cuerpo con un neopreno, y con quien la familia se ha puesto en contacto con la esperanza de averiguar el paradero del joven. Mi niño, musita esta madre que no puede «ni dormir ni vivir». Es tanta la angustia de esta madre que atraviesa el inmenso mar que se tragó a Oussama, a Feriel y a su hijito, y se nos encaja en la garganta y no nos deja respirar. Sus hijos, nuestros hijos. Qué tragedia terrible. Qué dolor de sueños destrozados.