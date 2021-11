El mundo se acaba

Una ministra tose en Austria y el mundo, incluida Ibiza, se contagia de la gripe. En realidad lo que hizo la titular de Defensa Klaudia Tanner (la que has liao pollito) es instar a la población a hacer acopio de velas, linternas y latas de comida para asegurar su supervivencia ante ‘el gran apagón’ (que nos quedemos sin electricidad por un largo tiempo) que, anunció, va a pasar sí o sí. En estos tiempos donde cualquier teoría paranoide triunfa en segundos, solo faltaba que una política se sumara a los mesías del apocalipsis y creara el caldo de cultivo ideal para desatar el pánico o, al menos, la compra compulsiva de hornillos de gas. En Eivissa, las ferreterías ya se han quedado sin existencias, y tampoco les quedan ya linternas ni casi pilas. Lo resume muy bien Joan Roselló, de la Ferretería Ibiza: «La gente se ha vuelto medio loca». No solo eso explica lo que está ocurriendo, también hay personas mayores que temen volver a la época de escasez que vivieron de niños. Hay tal psicosis que una señora incluso se llevó de una tienda de tapones para la bañera, los lavabos y el fregadero porque está convencida de que cuando llegue el gran apagón, lo primero que dejará de funcionar son las desaladoras y la isla se quedará sin agua. Yo soy de natural escéptico y creo que este temor es infundado, pero igual dentro de un tiempo tengo que mendigar latas de comida y hornillos de gas a mis vecinos. Igual me lo repienso y me construyo un búnker en el lavadero. ¿Qué opinará la ministra austríaca de Defensa?