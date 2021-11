Justificada aracnofobia

A las serpientes, que ya podemos adjetivar ‘pitiusas’, no vemos forma de ponerles coto. Podemos darnos con un canto en los dientes si controlamos su población y evitamos que acaben con las emblemáticas lagartijas. En cualquier caso y de momento, no sabemos de ninguna culebra que le haya hincado el diente a nadie y, por lo que nos dicen los expertos, las que hasta ahora tenemos no son venenosas. La araña violinista, conocida como ‘reclusa chilena’ o ‘araña de rincón’, es mucho más peligrosa a tenor de lo que vemos en sus mordeduras. Su primera picadura se dio en ses Variades y la segunda en un apartamento de la ciudad, en un interior. El hecho de que se hayan dado dos casos en lugares tan distintos y alejados es un aviso a navegantes. Significa que no podemos minimizar su población en nuestra isla. Ya están aquí y es poco probable que desaparezcan, porque su tamaño mínimo, entre 8 y 30 milímetros, el hecho de que se oculte en cualquier grieta y su dinámica nocturna las hace prácticamente indetectables.

Y no necesitamos una bola de cristal para saber cómo llegan, porque es más de lo mismo. Es consecuencia de la bendita globalización, que tiene su lado malo.

La arañita de marras nos viene desde tierras americanas. Se la puede encontrar desde Sudamérica a los EE.UU. Pero vamos a lo que voy. Sabiendo que su picadura no tiene antídoto específico, todo lo que podemos hacer es estar atentos y acudir al médico si se tiene sospecha de su picadura. Lo que conviene saber a pie de calle, sin alarmismos que no conducen a nada, es que su veneno, 15 veces más tóxico que el de una cobra, provoca una reacción sistémica severa, un shock anafiláctico grave y una acción necrótica que mata la células y disuelve los tejidos. Las primeras 48 horas son determinantes. Tiene narices que por su forma se la conozca como ‘araña violinista’. Mala música la suya. Si alguien sabe cómo mandarla con su música a otra parte, que lo diga.