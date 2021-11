Deixin en pau Pau Casals

Casals es va referir a Catalunya per a emfatitzar que va ser sempre un poble amant de la pau, es coneix que el bo de don Pablo no va arribar a conèixer els actuals dirigents catalans, perquè apa que no els agrada el conflicte, ni els cadells llacistes que tenen com a diversió apedregar o boicotejar actes que no els agraden. Si ho hagués sabut, s’hauria guardat molt d’anunciar al món que era català, hi ha coses que és millor ocultar-les.

Per a entendre què pensava Casals de veritat, més enllà de reconèixer en un discurs el seu lloc de naixement, n’hi ha prou d’anar a l’entrevista que li va fer uns anys abans una televisió americana. Aquí sí que va parlar clar: «Si jo vull ser independent, no pensaré en el meu veí, en el que el meu veí necessita, sinó solament en mi mateix. I això no està bé». Temo que per culpa meva, per haver revelat tan gran traïció, Casals sigui considerat d’ara endavant un nyordo i un botifler, tot i que no crec que li importés gaire, vist qui són els que atorguen tals etiquetes.

Com a gran home que era, Casals abominava dels egoistes tant com dels violents, i totes dues coses defineixen el llacisme. Sort té el governet que Casals estimés la pau per davant de tot, o s’hauria aixecat de la tomba per fer córrer a cops de violoncel als qui avui pretenen apropiar-se, tergiversant-la, de la seva memòria.