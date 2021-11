De ogoen ogo

Vaya año que llevo de ogos. Sí, de ogos. He ido al odontólogo, ginecólogo, oftalmólogo y por si me parecía poco, hoy he ido al dermatólogo. ¿Saben a qué? Pues a algo muy interesante a la par de importante: a vigilar mis lunares. Quienes me conocen saben que en el centro de la frente tengo uno. Para mí es un signo de identidad y como lo tengo desde que el mundo es vida, es impensable que me lo tenga que quitar, pero llegado el momento, lo de siempre: más hay de su casta que de la mía. El caso es que no ha crecido, que está bien y que todo normal. Así que hay lunar para un año más. Digo año con alegría, en primer lugar, por lo positivo, y en segundo, algo menos importante, porque entre todos los ogos podría recorrer medio mundo. Bueno, es lo que hay y prefiero prevenir a curar. De ahí la importancia de recordarles que merece realmente la pena vigilarse las diferentes partes del cuerpecico y pillar las cosicas a tiempo. Así que de ogo a ogo y verán como finalizan este año de vértigo pensando que al menos nos hemos sabido cuidar por dentro. Quien lo haya hecho, claro.