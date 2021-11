Leónidas en las ‘curriculumópilas’

Eran, sin duda, las mejores horas de la Secundaria. Sólo éramos siete en el aula, pero Juan se enfrentaba a ello como Leónidas en las Termópilas. Armado, apenas, con unos cómics de Asterix en latín —«...Gallis invictis habitatus invasoribus resistere...»—, la desternillante ‘Golfus de Roma’, mil y una anécdotas de un día cualquiera de los habitantes de la antigua Roma y peripatéticas clases en el patio los días de sol. Allí descubrí que el cielo, las noches sin luz, cuenta viejas historias. Me asomé por primera vez a un abismo de temibles monstruos con demasiadas cabezas, héroes cobardes que abandonan a enamoradas princesas, dioses iracundos y diosas con mala leche. Abandonaba el aula aguardando ya, impaciente, la siguiente clase. Aquella en la que me enamoraría para siempre de Marco Didio Falco, en la que me transformaría en Nausícaa escribiendo cartas a Penélope y Ariadna, que me enseñaría a descifrar nombres de barcos y grafitis en futuros viajes a la vieja Hélade... Nunca, jamás, disfruté así de las clases. Nunca aprendí tanto. Con tantas ganas. Con esa ansia. Siempre tuve la sensación de que las clases se me quedaban como las mentes de quienes pretenden arrinconar la cultura clásica en los institutos. Cortas.